За допомогою ШІ кмітливі й не обтяжені принципами підприємці заробляють статки на «гівняному контенті». Як? Ми розкажемо, але давайте домовимось — це не інструкція! За матеріалами Wired

Колишній співробітник Meta Тоні Істін натрапив на дивний сайт, який публікував тексти про інвестиції та криптовалюти. Істіна здивували дві речі. Тексти були безглуздими та не містили жодної корисної інформації. А ще — сайт належав регіональній газеті Clayton County Register містечка Екадер на північному сході Айови. Але локальних новин там не було, лише потік неструктурованої інформації про фінанси, інвестиції та крипту.

Істін звернувся до колишнього колеги по Meta Сандіпа Абрахама, який колись працював у військовій розвідці. Разом вони провели розслідування і в лютому 2024 року опублікували його результати.

Виявилось, що сайт, з якого все почалося, більше не належить редакції газети, а доменом з 2020 року володіє невідома компанія. Відтоді там зʼявляються тексти, які пише та ілюструє штучний інтелект. Деякі матеріали мають примітку, що «інформація автоматично згенерована ШІ». Але більшість текстів підписана іменами членів редакції сайту.

Істін та Абрахам помітили, що ці «журналісти» аномально продуктивні та мають такі ж імена, як і відомі спортсмени та інші діячі. Наприклад, там є тезка американського футболіста Еммануеля Еллербі, який за пів року підготував майже 15 тисяч матеріалів, інколи по 50 на день. Очевидно, що цих людей не існує, їх також створив ШІ.

Розслідувачі спробували знайти справжніх власників сайту і вийшли на польський ресурс із серверами в Німеччині, повʼязаний ще з вісьмома доменами. Раніше вони належали різним організаціям по всьому світу. Наприклад, відділу пропаганди партійного комітету Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР.

Польська компанія, яка створила ці «контент-ферми», заробляє на переглядах реклами. Аудиторію залучають через SEO завдяки ключовим словам про купівлю акцій, крипту та інвестиції. Найпопулярнішими публікаціями читачі ділилися, наприклад, на інвест-форумах на Reddit. Деякі тексти того ж «Еммануеля Еллербі» перекладали іншими мовами та публікували як серйозну аналітику різні видання по всьому світу.

Google загалом намагається відстежувати спам, який створює ШІ. Але «контент-фермери» навчились уникати блокування, купуючи домени чужих сайтів, які мають довіру пошукової системи.

Вийти на реальних творців цієї мережі у розслідувачів не вийшло — зазвичай такі підприємці приховують свої імена. Один із нечисленних винятків — сербський діджей Небойша Вуйо, який має близько 2 000 новинних сайтів. Він також перекуповує домени популярних сайтів, якими перестали користуватись власники, та заповнює їх текстами, згенерованими ШІ. Це може бути тлумачення снів, 100 кращих привітань з днем народження або набір рецептів. Мережа добре просуває такий контент, тому Вуйо заробляє завдяки рекламі та спонсорським замовленням. Його найуспішніший проєкт — жіноче «видання» The Frisky — приніс $500 тисяч за перший рік роботи.

Серед інших сайтів серба — кулінарна сторінка померлого шеф-кухаря Антоніо Карлуччіо, колишній офіційний сайт Ватикану та вебсайт житлових веж у штаті Нью-Джерсі, у побудову яких вклався Дональд Трамп.

Небойша Вуйо Southwest Journal

Вуйо визнає, що його компанія створює клікбейти та неякісний контент, але виправдовує себе складним минулим біженця після розпаду Югославії. «Я просто хлопець, який використовує штучний інтелект для створення гівняного контенту в інтернеті, щоб заробити гроші», — каже він.

Серб стверджує, що має штат редакторів, які «дотримуються журналістських стандартів» — перевіряють текст, який генерує ШІ, щоб уникнути «чогось відверто образливого».

Небойша Вуйо починав свій бізнес до того, як штучний інтелект навчився писати тексти та став загальнодоступним, — у 2017 році. Тоді його команда була в десять разів більшою.

Поява штучного інтелекту полегшила роботу. Вуйо звільнив 90% працівників, а заощаджені гроші вклав у купівлю нових доменів, наприклад, китайської таблоїдної газети Apple Daily. Системи Google частково змогли обмежити діяльність Вуйо, тому кількість читачів сайтів за останній рік істотно зменшилася. Наприклад, той самий The Frisky заробив для Вуйо лише $50 тисяч.

Одним з першопрохідців подібної схеми заробітку був 18-річний македонець під псевдонімом «Борис». У 2016 році він почав шукати статті в інтернеті на популярні теми, публікував їх на своєму сайті Daily Interesting Things, а потім поширював через фейкові профілі в Facebook. Завдяки рекламі, розміщеній у тексті про те, як Трамп дав ляпаса учаснику мітингу, юнак заробив свої перші 150 доларів. Його сайт швидко став популярним серед прибічників Трампа в США.

Захопившись політичним контентом, Борис створив двійник видання The New York Times. Незабаром він отримав лист від редакції газети про порушення авторських прав, злякався та видалив сторінку. Попри це він купив ще кілька доменів і наповнив сайти новинами про спорт, знаменитостей, здоровʼя і політику. Всі публікації Борис крав у інших видань та різних блогерів.

З серпня по листопад 2016 року македонець заробив майже $16 тисяч доларів. Для порівняння, середня місячна зарплата в Македонії становила тоді $371. У листопаді сайти Бориса потрапили під обмеження Google, і він закрив свій бізнес.

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