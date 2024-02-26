У 2024 році Кремль планує витратити мільярд євро на інформаційну війну і пропаганду. Як путіну допомагають навіть серіали й курси для айтівців — аналізуємо витік документів з адміністрації президента рф

Для пропаганди Кремль використовує мережу автономних некомерційних організацій (АНО), які працюють у сфері освіти, охорони здоровʼя, культури, науки, права та багатьох інших. Згідно з меморандумом, який підготувала команда Кирієнко в жовтні 2023 року, мінімум 15 АНО діють за гроші Кремля. На їхню роботу виділили €600 млн.

Найбільша така організація — Інститут розвитку інтернету (ІРІ), що замовляє і виробляє патріотичні мобільні ігри, серіали й фільми для адміністрації президента. Минулого року ІРІ отримала майже €220 мільйонів з державного бюджету. Цього року вона отримає €180 мільйонів.

В ІРІ два головні завдання. Перше — «зміцнювати громадянську ідентичність і духовні цінності». Друге — просувати урядовий пропагандистський контент. Інститут робив для Кремля презентацію, де виклав свої плани щодо культурних проєктів до виборів президента. Кожен фільм, прем’єра якого буде до виборів, має просувати хоча б одну з наступних ідей:

— захист національних інтересів, включаючи культурні та соціальні (традиційні) цінності;

— тренд на якісні зміни в російському житті;

— історію сучасних героїв росії (в тому числі «героїв» нинішньої війни росії проти України).

Пропагандистський білборд з «героєм СВО» в центрі Москви, серпень 2023 року. Getty Images / «Бабель»

З жовтня 2023 року ІРІ планував випускати мінімум дві стрічки щомісяця. Ближче до виборів Інститут планує зосередитися на фільмах про сучасних героїв «спеціальної військової операції» та про окуповані території. Наприклад, 14 березня буде прем’єра фільму «Позивний “Пасажир”» про молодого художника, який не цікавився політикою, але дізнався, що його брат зник на Донбасі. Тому відправився його шукати й потрапив у «саме серце воєнного переполоху». Окрім фільмів, перед виборами планують запустити ще декілька проєктів, які будуть розповідати, що Володимир Зеленський — наркоман і «маріонетка англосаксів».

Серед проєктів, які потрапили в «передвиборчий список Кремля», — найпопулярніший російський серіал 2023 року «Слово пацана». Він, як і інші проєкти з презентації, мав забезпечити «підвищення рівня знання населення про позитивні зміни в житті людей у росії, про історичні та сучасні досягнення співвітчизників, про героїв наших днів і приклади для наслідування». На думку Кремля, серіал «Слово пацана» мав показати, як же в росії все було погано до путіна. Знімали серіал саме на гроші ІРІ.

Дистрибуцією пропагандистських фільмів займається АНО «Діалог», яка відповідає за інформаційну війну в інтернеті. Але «Діалог» працює й офлайн — створює маркетингові та рекламні кампанії в усіх сферах життя росіян, від дитячого садка до лікарень і бібліотек. Наприклад, для школярів влаштовують патріотичні табори і, на перший погляд, не пов’язані з національною тематикою програми — як-от цифрові школи програмування. Таким чином Кремль хоче виявляти таланти серед молоді й починати працювати з ними завчасно, щоб у майбутньому оновити еліту. На цю роботу «Діалог» отримав з бюджету €68 млн.

Заняття пропагандистського військово-патріотичного табору «Юнармія» в окупованій Волновасі, вересень 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Особливий упор робиться на студентів і молодих регіональних лідерів думок. Для них проводять семінари, на яких, зокрема, розповідають про «специфіку Донбасу». Наприклад, режисер Валерій Тимошенко зняв шість мініфільмів, які подивилися понад 600 тисяч глядачів. Вони називаються «Діти загинули», «Ракетний удар», «Це неправильно», «Бийся з нами», «Дебальцеве».

Частина грошей йде західним проросійським пропагандистам. Наприклад, німецький режисер-документаліст Вільгельм Домке-Шульц спродюсував фільми «Ми не забудемо Одесу, ми не пробачимо» і «Донбас», які показали на державних російських каналах. Фільми розповідали по «фашизм в Україні, протистояння між росією та Заходом і нову політичну реальність».

Wikipedia / «Бабель»

Окреме завдання — пропаганда на окупованих територіях України. «Єдина росія» отримала з бюджету €2,4 млн на підтримку «регіональних відділень» в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. В травні 2023 року Кремль розрахував кількість супутникових тарілок, які треба поставити на окупованих територіях, — мінімум 63 тисячі, і одночасно демонтувати українське телебачення.

У 2024 році також планують нову мережу медіапроєктів на окупованих територіях. Розробляє її пропагандистський федеральний сайт Readovka, який теж входить у структуру «Діалогу». Більшість «журналістів» і «редакторів» для цієї мережі відправлять з Москви. Головний редактор буде отримувати зарплату €1 500, журналісти — від €400 до €800, так звані воєнкори — до €1 200.

Telegram Telegram Святкування дня «возз'єднання з росією» в окупованому Маріуполі, приурочене до дня анексії окупованих територій України, 30 вересня 2023 року. Telegram Святкування дня «возз'єднання з росією» в окупованому Маріуполі, приурочене до дня анексії окупованих територій України, 30 вересня 2023 року. Telegram

Кремль тестує спеціальну систему інтернет-блокувань, яку буде використовувати під час виборів. Вона називається «Автоматизована система інтернет-безпеки» і управляється Роскомнаглядом. Завдання системи — «протистояти поширенню забороненої інформації, блокувати заборонений контент на нових територіях, забезпечити функціонування російського сегмента інтернету і протистояти зовнішнім загрозам і атакам». На роботу системи виділили майже €90 млн.

Ще один державний орган — Центр з вивчення молодіжного середовища та моніторингу мереж — моніторить настрої молоді на окупованих територіях України. Завдання — відстежувати мінімум 85% профілів мешканців окупованих територій у соціальних мережах.

Пропаганда на окупованих територіях працює і офлайн. У документах є плани щодо організації «культурних і освітніх заходів» протягом трьох наступних років. Це святкування різних «патріотичних днів», таких як 23 лютого чи 9 травня. В ці дні на окупованих територіях майорять величезні російські та радянські прапори, школярі співають патріотичні пісні, солдати роздають жінкам квіти, а жінки роблять їм млинці. Кремль виділив на ці заходи близько €3 млн.

Telegram Пропагандистські графіті та білборди в окупованому Криму. Telegram Пропагандистські графіті та білборди в окупованому Криму. Telegram

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