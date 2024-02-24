Що подивитися у вихідні. Серіальна адаптація «Аватара», фінальний сезон «Бракованої партії» та моторошний фантастичний серіал «Сузірʼя» з Нумі Рапас

Фантастичний серіал «Аватар: Останній захисник»
Про що серіал. Серіальна адаптація відомого однойменного анімаційного серіалу, який виходив з 2005-го по 2008 рік. У магічному світі деякі люди можуть підкоряти собі одну з чотирьох стихій — воду, вогонь, повітря або землю. Це — маги, навколо яких формуються племена. І от якось Народ Вогню починає війну проти всіх інших. Аанг — 12-річний підкорювач повітря, що певний час був заморожений у льоду. Його знаходять юні Катара і Сокка з Народу Води. Від них хлопець дізнається, що всіх магів повітря знищили. А ще — Аанг насправді може керувати всіма чотирма елементами, і саме він має відновити баланс у світі.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал, по суті, виконав своє головне завдання — відродив франшизу після певного забуття. The New York Times вважає, що до оригінального мультсеріалу нова адаптація все-таки не дотягує геть у всьому.
Юридичний трилер «Мистецтво провини»
Про що фільм. Успішного художника Заїра Меллоя з Чикаго звинувачують у вбивстві своєї дівчини. Її тіла не знайшли, але на одній з картин Меллоя виявили фрагменти черепа. Його береться захищати адвокатка Мея Гарпер. Натомість родич Меї, окружний прокурор Рей Готорн вважає Меллоя винним і хоче, щоб ця справа стала його трампліном для поста мера. Ситуація ускладнюється тим, що Рей — рідний брат чоловіка Меї.
Що кажуть критики. The New York Times хвалить саундтрек фільму й каже, що в цілому він здатний інтригувати, хоч і доволі мʼяко. Variety каже, що фінал фільму максимально недолугий, у нього важко повірити.
Фантастичний серіал «Сузірʼя»
Про що серіал. Джо Еріксон — шведська астронавтка, що вирушає на Міжнародну космічну станцію в складі рутинної місії. Якось під час сеансу звʼязку з родиною Еріксон відчуває поштовх — щось врізалося в станцію. Повернувшись на Землю, Джо стикається з тим, що неправильно памʼятає своє власне життя: від іншого кольору авто до моторошного усвідомлення, що її донька Еліс чомусь більше не говорить шведською.
Що кажуть критики. Variety відмічає гарну гру акторів, але каже, що в цілому серіал вийшов сумбурний, глядачам буде непросто розібратися в хронології подій. The Guardian пише, що серіал поступово розкриває свої секрети, але подекуди треба перетерпіти нудні чи заплутані моменти, щоб додивитися до кінця.
Анімаційний серіал «Зоряні війни: Бракована партія» — третій сезон
Про що серіал. Члени 99-го загону клонів народилися з генетичними відхиленнями. Вони відрізняються від свого прототипу — Джанго Фетта — і мають унікальні здібності. Завдяки цьому вони не піддалися «наказу 66» і не повернули зброю проти джедаїв. Коли замість Республіки постала Галактична Імперія, члени «бракованої партії» дезертували і стали найманцями. Вони зустрічають дівчину Омегу — також із «бракованих» клонів. Третій сезон буде останнім.
Що кажуть критики. IGN пише, що в перших вісьмох епізодах дія розгортається доволі повільно, але поступово набирає обертів. Empire каже, що в третьому сезоні історія «Бракованої партії» остаточно перестає бути локальною і вписується в широкий канон «Зоряних війн».
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