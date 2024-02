Що подивитися у вихідні. Серіальна адаптація «Аватара», фінальний сезон «Бракованої партії» та моторошний фантастичний серіал «Сузірʼя» з Нумі Рапас

Фантастичний серіал «Аватар: Останній захисник»

Про що серіал. Серіальна адаптація відомого однойменного анімаційного серіалу, який виходив з 2005-го по 2008 рік. У магічному світі деякі люди можуть підкоряти собі одну з чотирьох стихій — воду, вогонь, повітря або землю. Це — маги, навколо яких формуються племена. І от якось Народ Вогню починає війну проти всіх інших. Аанг — 12-річний підкорювач повітря, що певний час був заморожений у льоду. Його знаходять юні Катара і Сокка з Народу Води. Від них хлопець дізнається, що всіх магів повітря знищили. А ще — Аанг насправді може керувати всіма чотирма елементами, і саме він має відновити баланс у світі.

Avatar: The Last Airbender / Netflix / шоуранер — Альберт Кім / у головних ролях — Гордон Корм’є, Кіавентійо, Єн Ослі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 60% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал, по суті, виконав своє головне завдання — відродив франшизу після певного забуття. The New York Times вважає, що до оригінального мультсеріалу нова адаптація все-таки не дотягує геть у всьому.

Юридичний трилер «Мистецтво провини»

Про що фільм. Успішного художника Заїра Меллоя з Чикаго звинувачують у вбивстві своєї дівчини. Її тіла не знайшли, але на одній з картин Меллоя виявили фрагменти черепа. Його береться захищати адвокатка Мея Гарпер. Натомість родич Меї, окружний прокурор Рей Готорн вважає Меллоя винним і хоче, щоб ця справа стала його трампліном для поста мера. Ситуація ускладнюється тим, що Рей — рідний брат чоловіка Меї.

Mea Culpa / Netflix / режисер — Тайлер Перрі / у головних ролях — Келлі Роуленд, Тревант Роудс, Нік Саґар / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. The New York Times хвалить саундтрек фільму й каже, що в цілому він здатний інтригувати, хоч і доволі мʼяко. Variety каже, що фінал фільму максимально недолугий, у нього важко повірити.

Фантастичний серіал «Сузірʼя»

Про що серіал. Джо Еріксон — шведська астронавтка, що вирушає на Міжнародну космічну станцію в складі рутинної місії. Якось під час сеансу звʼязку з родиною Еріксон відчуває поштовх — щось врізалося в станцію. Повернувшись на Землю, Джо стикається з тим, що неправильно памʼятає своє власне життя: від іншого кольору авто до моторошного усвідомлення, що її донька Еліс чомусь більше не говорить шведською.

Constellation / Apple TV+ / шоуранер — Пітер Гарнесс / у головних ролях — Нумі Рапас, Джонатан Бенкс, Джеймс Д'Арсі, Барбара Зукова / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. Variety відмічає гарну гру акторів, але каже, що в цілому серіал вийшов сумбурний, глядачам буде непросто розібратися в хронології подій. The Guardian пише, що серіал поступово розкриває свої секрети, але подекуди треба перетерпіти нудні чи заплутані моменти, щоб додивитися до кінця.

Анімаційний серіал «Зоряні війни: Бракована партія» — третій сезон

Про що серіал. Члени 99-го загону клонів народилися з генетичними відхиленнями. Вони відрізняються від свого прототипу — Джанго Фетта — і мають унікальні здібності. Завдяки цьому вони не піддалися «наказу 66» і не повернули зброю проти джедаїв. Коли замість Республіки постала Галактична Імперія, члени «бракованої партії» дезертували і стали найманцями. Вони зустрічають дівчину Омегу — також із «бракованих» клонів. Третій сезон буде останнім.

Star Wars: The Bad Batch / Disney+ / шоуранер — Дейв Філоні / у головних ролях — Ді Бредлі Бейкер, Мішель Анг, Ніка Футтерман, Анжеліка Г'юстон / тривалість — 15 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. IGN пише, що в перших вісьмох епізодах дія розгортається доволі повільно, але поступово набирає обертів. Empire каже, що в третьому сезоні історія «Бракованої партії» остаточно перестає бути локальною і вписується в широкий канон «Зоряних війн».

