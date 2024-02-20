Автократи й диктатори використовують Інтерпол, щоб переслідувати своїх опонентів. За пів року організацію може очолити людина, яка спростить цю задачу. За матеріалом NYT

Інтерпол — це обʼєднання поліцейських країн з усього світу, яке допомагає швидко розшукувати злочинців. Фактично, це база з трьох специфічних реєстрів. У перший входять особливо небезпечні злочинці, яких треба затримати якнайшвидше. У другий ― підозрілі люди, про місцезнаходження яких необхідно повідомити відповідним органам. І третій реєстр ― це база загублених і недійсних паспортів.

Щоб розшукувати й затримувати злочинців, Інтерпол використовує червоний та синій квитки. Поліція країни, яка зацікавлена в цьому, подає відповідну заявку до Інтерполу. Червоний квиток означає, що людину підозрюють у тяжкому злочині ― наприклад, у вбивстві, тероризмі чи торгівлі наркотиками. Поліцейські з країн мережі Інтерполу мають затримати її та передати країні, що ініціювала створення квитка. Синій квиток зобовʼязує поліцейських передати відповідній країні інформацію про те, де перебуває підозрювана людина.

Представники країн-учасниць Інтерполу на зустрічі до 100-річчя організації у 2023 році. Interpol

У 2000-х червоний квиток набував чинності автоматично, щойно якась країна подавала заявку. Влада деяких держав почала використовувати це для політичних репресій ― вона позначала своїх опонентів як небезпечних злочинців. Так робили росія, Білорусь, Туреччина і Китай. Невдовзі зловживання стали очевидними, тому офіс Інтерполу став перевіряти всі заявки місцевих поліцій на червоні квитки. У 2021-му влада Туреччини скаржилася, що Інтерпол відмовив відкрити 773 червоні квитки на арешт послідовників Фейтуллаха Гюлена, головного опонента президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Сині квитки офіс Інтерполу продовжував видавати автоматично і лише інколи постфактум перевіряв їх. Очікувано, це призвело до зловживань ― від 2018 року щонайменше 700 синіх квитків виписали неправомірно. Так сталося, наприклад, із росіянином Віталієм Богомазовим, який вже понад пʼять років живе у Флориді. У 2019 році російська поліція виписала щодо нього синій квиток за нібито вбивство чоловіка. Міграційна служба США отримала це сповіщення й арештувала Богомазова. Подальше слідство показало: «вбитий» чоловік насправді живий, а Богомазов видає газету, у якій критикують путіна і російське вторгнення в Україну. Зараз Богомазов вільно живе у Флориді, однак питання його депортації в росію досі не закрили.

Так само авторитарні держави використовують і третій реєстр Інтерполу — базу недійсних паспортів. Вони вносять документи неугодної людини в цю базу ― і вона більше не може користуватися своїм паспортом. У 2022 році в одного з послідовників Фейтуллаха Гюлена, який понад 20 років не був у Туреччині й живе в ЄС, конфіскували паспорт, коли він приїхав в Німеччину. Це зробили саме на підставі бази Інтерполу. Тепер він застряг в Німеччині й не може звідти виїхати. Останніми роками режим Ердогана через Інтерпол анулював паспорти сотням тисяч громадян Туреччини, яких може очікувати схожа ситуація.

Керівництво Інтерполу намагається боротися з автократами й диктаторами. Щонайменше щодо чотирьох країн — це Сирія, росія, Білорусь і Туреччина ― застосовують так звані корекційні заходи. Співробітники Інтерполу пильно стежать за заявками цих держав й обмежують їхній доступ до внутрішніх каналів Інтерполу.