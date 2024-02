Що подивитися у вихідні. Серіал «Новий образ» про суперництво Коко Шанель і Крістіана Діора, новий сезон «Життя і Бет» з Емі Шумер і японський бойовик «Дім ніндзя»

The New Look / Apple TV+ / шоуранер — Тодд А. Кесслер / у головних ролях — Бен Мендельсон, Жульєт Бінош, Мейсі Вільямс, Джон Малкович, Нуну Лопіш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.