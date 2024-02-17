Що подивитися у вихідні. Серіал «Новий образ» про суперництво Коко Шанель і Крістіана Діора, новий сезон «Життя і Бет» з Емі Шумер і японський бойовик «Дім ніндзя»

Біографічний серіал «Новий образ»

Про що серіал. Біографічна драма про суперництво між модельєрами Коко Шанель і Крістіаном Діором після Другої світової війни. Коли війна почалася, Шанель закрила своє ательє, а Діор продовжував працювати, зокрема шив сукні для дружин високопоставлених нацистів. У 1955 році Шанель презентувала свою першу повоєнну колекцію одягу й публічно заявила, що повертає Франції моду, яку занапастив Діор.

The New Look / Apple TV+ / шоуранер — Тодд А. Кесслер / у головних ролях — Бен Мендельсон, Жульєт Бінош, Мейсі Вільямс, Джон Малкович, Нуну Лопіш / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що політичного контексту протистояння Шанель і Діора в серіалі, на жаль, дуже мало, замість цього автори показують «суперництво за тюль». Оглядач на RogerEbert каже, що і, власне, моди в серіалі якось замало, безпосередню роботу дизайнерів майже не показують, більше балачок.

Драмедійний серіал «Життя і Бет» — другий сезон

Про що серіал. Бет — успішна молода жінка, яка має свій бізнес з торгівлі вином, такого ж успішного хлопця і живе на Мангеттені. Але одного дня помирає її мати. Бет повертається у дім свого дитинства на Лонг-Айленді та раптово для себе починає згадувати своє минуле. І розуміє, що, можливо, її життя пішло зовсім не так, як вона колись хотіла. Бет вирішує почати нове життя, і першим його етапом стає знайомство з простим фермером Джоном.

Life & Beth / Hulu / шоуранерка — Емі Шумер / у головних ролях — Емі Шумер, Майкл Сера, Яманейка Сондерс, Майкл Рапапорт / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 72% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Rolling Stone вважає, що другий сезон такий самий цікавий, як і перший, але в ньому більше персонажів, а тому менше, власне, головної героїні. The Daily Beast пише, що серіал часто смішить, але з балансом драми та комедії у нього досі проблеми.

Фільм-катастрофа «Безодня»

Про що фільм. Фріґґа — начальниця служби безпеки великої шахти у шведському місті Кіруна. Вона багато часу проводить на роботі, тому її шлюб розвалюється. Чоловій хоче з нею розлучитися, дочка ненавидить обох батьків, а сина ніколи немає вдома. Одного дня шахта починає просідати. Фріґґа розуміє, що під землею може опинитися ціле місто.

Abyss (Avgrunden) / Netflix / режисер — Річард Холм / у головних ролях — Тува Новотни, Пітер Францен, Кардо Раззазі / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. Heaven of Horror пише, що перші дві третини фільму добрі, а от фінал, який має якось змінити фокус сюжету, відверто розчаровує.

Бойовик «Дім ніндзя»

Про що серіал. Хару Тавара — звичайний юнак, який заправляє торгові автомати з напоями та снеками. Він живе з батьками Соічі та Йоко і сестрою Нагі. Насправді вся родина — професійні шінобі, шпигуни й вбивці старої школи, які приховують свої навички та намагаються жити звичайним життям. Але викрадення мера Токіо несподівано змушує їх згадати, хто вони насправді.

Shinobi no Ie: House of Ninjas / Netflix / шоуранер — Дейв Бойл / у головних ролях — Кенто Каку, Йосуке Еґучі, Те Кімура / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider рекомендує серіал і каже, що він гарно поєднує бойовик зі східними екшн-сценами та розповідь про сімейні стосунки. ButWhyTho пише, що серіал точно сподобається тим, хто любить бойовики та відповідний гумор.

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