Окупанти утримують українських військовополонених у нелюдських умовах. А ось як живуть російські полонені в Україні ― з новими їдальнею, медкабінетами й правом регулярно телефонувати рідним. Фоторепортаж

Україна та росія утримують тисячі військовополонених. Розповіді звільнених з російського полону військових свідчать, що умови там жорстокі, українців регулярно бʼють, скупо годують чи морять голодом, змушують співати гімн росії чи дивитись пропагандистські телеканали. Незалежних правозахисників до українських вʼязнів у росії зазвичай не пускають, не кажучи вже про журналістів. В України інший підхід: увʼязнених окупантів регулярно відвідують, наприклад, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Пускають у табори й представників преси, які засвідчують, що російські полонені в Україні якісно харчуються, лікуються і без перешкод регулярно телефонують рідним. А деякі з них настільки впевнені у своїй безпеці в Україні, що не приховують від журналістів свого бажання повернутись після обміну на фронт. Німецько-угорський журналіст Крістіан-Жолт Варга та іспанський журналіст Альберт Лорес побували в одному з таборів для військовополонених на заході України. Ось фоторепортаж на основі того, що вони там побачили. З міркувань безпеки ми не зазначаємо, де саме розташований цей табір.