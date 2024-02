Кажуть, одружитися з любові не може жоден король. А королеви можуть. У День закоханих розказуємо історію королеви Вікторії і принца Альберта, яким пощастило

Джерела:

Hermione Hobhouse. Prince Albert, his life and work. H. Hamilton, 1983.

Stanley Weintraub. Albert: Uncrowned King, John Murray, 1997.

Clara G. Tosh. Royal Romance: The Enduring Love Story of Queen Victoria and Prince Albert And the Untold Saga of Britain's Most Iconic Monarchs and Their Timeless Bond, 2024.

Daisy Goodwin, Sara Sheridan. Victoria & Albert: A Royal Love Affair. St. Martin's Press, 2017.

Gillian Gill. We Two: Victoria and Albert: Rulers, Partners, Rivals.Ballantine Books, 2009.

Місіс Браун, або Таємне життя королеви Вікторії. WAS, 18.02.2019.