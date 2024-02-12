У «бандерівській столиці» Космачі місцеві побили жінку з дитиною, яка «наводила ТЦК». Насправді ніхто нікого не наводив. Просто село не хоче відправляти своїх на фронт. Репортаж

1.

У понеділок, 5 лютого, в Космач приїхали працівники ТЦК роздавати повістки. Три селянки, з якими поговорив «Бабель», розповідають однакову версію подій. Спочатку повістку нібито дали багатодітному батькові, коли той вів дітей до шкільного автобусу. Місцеві зібралися на крик дітей і «відбили» чоловіка в ТЦК. Того ж дня в Космачі, стверджують жінки, повістку отримав і чоловік з другою групою інвалідності.

— Йому крутили руки і забирали, але коли люди почали кричати, що це каліка — відпустили, — згадує в розмові з «Бабелем» мешканка Космача Галина. На вигляд їй не більше за 50 років, як і багато місцевих жінок, вона покриває голову хусткою.

Розмова космачанок і представників ТЦК зранку 6 лютого. Telegram

Наступного ранку до Космача знову приїхали військові й сам голова районного ТЦК, підполковник Сергій Мельник. Проте працювати їм не дали: біля їхньої машини швидко зібралося кількадесят жінок, які не пропускали авто. «Передайте президенту, що у нас війна не оголошена», — кричали жінки працівникам ТЦК.

Сергій Мельник у військкоматі з 2014 року. У 2019—2020 роках він воював у зоні ООС у складі 109 окремого гірсько-штурмового батальйону. Зараз — обмежено придатний, районне ТЦК очолив у лютому 2024-го. Половина всіх його підлеглих, говорить «Бабелю» Мельник, отримали поранення на війні.

Сергій Мельник, очільник районного ТЦК. Getty Images / «Бабель»

Мельник каже: ще 6 лютого конфлікту між ТЦК і місцевими не було. Повістки 5 лютого видавали законно. Щоб заспокоїти людей, полковник пообіцяв, що до пʼятниці, 9 лютого, повісток у селі не видаватимуть.

Але того ж дня у місцевій Viber-групі зʼявилося повідомлення, що в Космач їде шість машин ТЦК — ловити чоловіків і влаштовувати «облаву». Хто це написав — невідомо, згадує Галина. Повідомлення швидко видалили, та було вже пізно — місцеві активно обговорювали між собою «новину» від аноніма. Близько 15:00 кількадесят жінок вийшли на дорогу біля єдиної в місті АЗС у центрі села, щоб не пустити працівників ТЦК.

Поліція на цей стихійний мітинг не реагувала. Місцевий дільничний згадує, спочатку людей було трохи, але скоро їх побільшало і біля дороги стояло вже понад 100 жінок, у кількох з них в руках були палиці. Дорогу не блокували — машини без військових пропускали без проблем.

Серед інших з сусіднього села Брустури до імпровізованого «блокпоста» підʼїхав сірий Opel, за кермом якого була Іванна Грепиняк. Вона їхала в Космач на «Нову пошту» разом із шестирічною донькою. Цю машину космачанки зупинили — їм здалося, що Іванна знімала їх на телефон. Жінки вирішили, що знімки треба видалити. Іванна показала галерею на своєму телефоні, довела, що фото не робила, її пропустили. Та коли вона рушила, колесо провалилося в калюжу, і машина обляпала брудом кількох жінок. Ще одній жінці Іванна наїхала на ногу. Космачанки визнають — це їх розлютило.

Іванна, яку побили місцеві жінки. Facebook

— Вона могла б вибачитися, що болотом людей обтраскала, — каже «Бабелю» місцева Анна, яка була тоді на «блокпості».

За 15 хвилин, коли Іванна вже поверталася з пошти, її знову зупинили. Жінки кричали, що вона — «навідниця військкомату». Космачанки стверджують: Іванна назвала їх повіями. Розпочалася сварка, машину Іванни заблокували і не давали проїхати. Жінки почали бити і розхитувати авто, виривали ключі, пробували витягти Іванну з авто. Вони кричали: «Най показує, що вона зняла! Не пускати! Якого хуя ти сюди приїхала?».

Іванна каже: через вікно в машині жінки виривали їй волосся, а потім — вдарили доньку битою по голові. У космачанок інша версія — мовляв, назад Іванна їхала вже з кількома жінками, і це вони самі почали битися між собою.

— Ми чому пхали руки в машину — щоб вона видалила те, що знімала, — розповідає місцева Галина. — Коли побачили, що дитина почала плакати, ми розійшлися і пропустили. Ми зробили тут лише одну помилку: треба було викликати поліцію.

Галина, вона брала участь у конфлікті космачанок та Іванни. Getty Images / «Бабель»

Весь конфлікт тривав не більше як 20 хвилин. Вже коли машину Іванни пропустили, на місце прибула поліція і сільський голова Дмитро Мохначук. Вони заспокоїли місцевих, і згодом всі розійшлися. Шість машин ТЦК, які у Viber анонсували невідомі, так і не приїхали.

2.

У Космачі, як і в більшості сіл по країні, про війну туристам і просто гостям нагадують прапори на цвинтарі. В селі таких чотири. На могилах біля церкви багато квітів і лампад. Через дорогу — памʼятний знак «борцям за волю України». Ще одне поховання в іншому місці — це могила бійця Миколи Максимчука. До червня 2023-го його вважали зниклим безвісти.

Від початку великої війни з Космацької громади на фронт пішло близько ста людей, розповідає сільський голова Космача Дмитро Мохначук. Із самого Космача — понад 40, з них вісім переселенців. Решта 60 — уродженці Космача, які жили в інших містах. Шестеро космачан загинули на війні.

Всім бійцям селяни допомагали, стверджує Мохначук, — збирали гроші на машини, купували спорядження і навіть колядували, щоб зібрати більше грошей. Також село прийняло близько 1 500 переселенців, багатьох поселили у своїх хатах.