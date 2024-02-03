Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Ворожнечі» за мотивами роману Трумена Капоте, серіал «Містер і місіс Сміт», який вийшов кращим за фільм, і дорослий дитячий мультфільм «Оріон і Темряк»

Серіал-антологія «Ворожнеча» — другий сезон

Про що серіал. Новий сезон докудрами-антології про кінозірок і світське життя США другої половини ХХ століття. У першому сезоні головними героїнями були актриси Джоан Кроуфорд і Бетті Девіс, які суперничали на зйомках фільму «Що сталося з Бебі Джейн?» 1962 року. Другий сезон є частковою екранізацією незакінченого роману Трумена Капоте «Почуті молитви», де він описав реальні події та людей з вищого світу Нью-Йорка. Капоте почав писати роман ще в 1958 році, але опублікували його тільки у 1986 році, уже після смерті письменника. І він зіпсував репутацію багатьох відомих людей.

Feud: Capote Vs. The Swans / Hulu, FX / режисер — Ґас Ван Сент / шоуранер — Джон Робін Бейтц / у головних ролях — Наомі Воттс, Даян Лейн, Хлоя Севіньї, Каліста Флокгарт, Демі Мур, Том Голландер, / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,4.

Що кажуть критики. The Daily Beast пише, що сезон вийшов таким само вишуканим, як і епоха, яку він зобразив. Entertainment Weekly відзначає гру Наомі Воттс і каже, що вона — сталеве серце всього сезону.

Комедійний бойовик «Містер і місіс Сміт»

Про що серіал. Переосмислення сюжету однойменної стрічки 2005 року з Бредом Піттом і Анджеліною Джолі. Тоді фільм розповідав, як подружжя Смітів дізналося, що обидва вони — наймані вбивці, які працюють на конкуруючі організації. У серіалі все навпаки — Джон і Джейн не знайомі, але працюють на одну організацію і мають в рамках таємного завдання вдавати з себе подружжя. Але завдання, як завжди, йде шкереберть.

Mr. & Mrs. Smith / Prime Video / шоуранери — Дональд Гловер і Франческа Слоун / у головних ролях — Дональд Гловер, Мая Ерскін, Мікаела Коел, Джон Туртурро, Александр Скашґорд / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що авторам серіалу несподівано вдалося не потонути в жанрових стереотипах та зробити його динамічним і дотепним. The Variety вважає, що серіал вийшов складнішим і глибшим за фільм 2005 року, бо він справді порушує важливі питання шлюбу і людських стосунків.

Анімаційний фільм «Оріон і Темряк»

Про що фільм. Оріон — звичайний тихий 11-річний хлопчик, який вчиться у школі. І всього боїться — дівчат, бджіл, собак і навіть клоунів. Але найбільше Оріон боїться темряви, тому завжди спить з увімкненим світлом. Одного дня Темряк — сама персоніфікація темряви — вирішує допомогти Оріону подолати його страхи. І бере його із собою в подорож. При цьому сам Темряк — доволі добра і раціональна істота, яка втомилася від того, що люди його бояться.

Orion and the Dark / Netflix / режисер — Шон Черметц / у головних ролях (озвучка) — Джейкоб Трембле, Пол Волтер Гаузер, Анджела Бассет / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Variety пише, що як на дитячий за задумом проєкт мультфільм вийшов доволі дорослим і складним. IndieWire каже, що в середині стрічка трохи провисає, але її фінальний акт чудовий.

Байопік «Геній: Малькольм Ікс» — четвертий сезон

Про що серіал. «Геній» — це біографічний серіал-антологія, кожен сезон якого розповідає про когось із визначних людей з різних сфер. Героями минулих сезонів були Альберт Ейнштейн, Пабло Пікассо та співачка і композиторка Арета Франклін. Герої четвертого сезону — громадські активісти й правозахисники Мартін Лютер Кінг і Малькольм Ікс.

Genius: MLK/X / Hulu, Disney+ / шоуранер — Джефф Стетсон / у головних ролях — Аарон П'єрр і Келвін Гаррісон-молодший / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. IndieWire пише, що дивитися серіал варто тільки в тому випадку, якщо ви справді нічого не знаєте про історію Мартіна Лютера Кінга, бо там переважно лише загальновідомі факти. CNN вважає, що авторам серіалу все ж вдалося зробити образи героїв доволі людськими, а не плакатними.

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