Українські та світові ЗМІ пишуть, що відставки Залужного не уникнути. А хто буде наступним головкомом? Традиційний, але дуже нетиповий тест «Бабеля»

Двадцять девʼятого січня 2024 року деякі українські ЗМІ, журналісти й блогери з посиланнями на анонімні джерела повідомили, що президент відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом прессекретар Володимира Зеленського це спростував, однак більшість українських ЗМІ і CNN знов із посиланнями на джерела пишуть, що Залужний все одно втратить посаду — це питання часу. Ми довго думали, про що зробити пʼятничний тест — про традиції Дня бабака (це 2 лютого) чи про українську Вікіпедію, першу статтю в якій написали 20 років тому. Однак вирішили, що урок Залужного треба закріпити. Отже, тест на те, як ви його засвоїли.