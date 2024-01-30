Угорський політик Ласло Тороцкаї пропонує забрати в України Закарпаття. Хто він? Расист, симпатик росії і «кишеньковий нацист» Орбана — розбір

«Нашу Батьківщину» у 2018 році заснував ультраправий політик Ласло Тороцкаї. Довгий час він був віцепрезидентом партії «Йоббік», яка відома радикальними та проросійськими поглядами. Але навіть звідти Тороцкаї виключили — за підкилимні інтриги та спробу захопити партійну владу. Сам він згодом говорив, що «Йоббік» відійшла від своїх цінностей, тож час засновувати нову партію, якою і стала «Наша Батьківщина».

У своєму маніфесті партія стверджує, що виступає проти «влади» транснаціональних корпорацій «темної глобальної сили, яка хоче знищити «Північну цивілізацію». Угорщину варто «захистити» від міграції та «загарбників-порушників кордону». Члени «Нашої Батьківщини» проти того, щоб пускати в країну «людей інших культур, релігій та ідентифікацій». Водночас для угорців вони вимагають знижувати податки і одночасно підвищувати зарплати й пенсії.

У поглядах партії багато конспірології. По-перше, «Наша Батьківщина» хоче «переглянути» членство Угорщини в ЄС та НАТО — бо це «диктатури, які підтримують міжнародне масонство». По-друге — в партії не вірять у пандемію Covid-19. Вакцини вважають шкідливими, а карантин і вакцинацію — незаконними. Представники партії вимагали захистити Угорщину від біологічної зброї та скасувати угоду з ВООЗ щодо пандемії.

Ласло Тороцкаї на засіданні своєї партії в квітні 2022 року. Hungary Today / «Бабель»

На цих ідеях у 2022 році «Наша Батьківщина» вперше пройшла до угорського парламенту й отримала шість місць. Зараз вона — третя найбільша партія в парламенті, проте значно відстає від лідерів. У партії «Фідес» Віктора Орбана — 135 місць із 199, а в опозиційної коаліції — 57. Підтримка серед угорців у «Нашої Батьківщини» поки невисока — в січні 2023-го за неї готові були проголосувати 5% угорців, а за «Фідес» — 32%. Оскільки партія опозиційна, її фінансують з держбюджету, пояснює «Бабелю» угорська незалежна журналістка Борока Параска.

Одна з головних тем «Нашої Батьківщини» — «історичні» землі «Великої Угорщини». Члени партії вважають несправедливим Тріанонський договір 1920 року, вимагають його переглянути і запевняють, що «не забудуть про свої мрії». Саме через незгоду з Тріанонським договором у червні 2022 року «Наша Батьківщина» провела акцію перед посольством України в Будапешті. Учасники вимагали не відправляти на фронт українців угорського походження та реалізувати «легітимний» Закарпатський референдум 1991 року. Мітинг виявився більш ніж скромним, судячи з фото, які виклав Ласло Тороцкаї, на нього прийшло кількадесят людей. Коли посольство відхилило ці вимоги, політик сказав, що «Україна не заслуговує на підтримку угорців».

В акціях «Нашої Батьківщини» регулярно бере участь парамілітарний «Рух угорської самооборони». Офіційно він «захищає традиції», навчає базовим військовим навичкам і допомагає після стихійних лих. Насправді ж представники цієї сили регулярно нападають на ромів. Рух також відкрито підтримав російську агресію проти України. Втім, це невелика організація, у ній — приблизно 200 членів.

«Наша Батьківщина» відкрито не підтримує росію, але її симпатиків там вдосталь. Один з них — Ласло Тороцкаї. До 2012 року він був лідером неонацистського молодіжного руху «64 округи», учасники якого вимагали передати Закарпаття Угорщині і проводили мітинги на підтримку так званої «ДНР». До приходу в парламент Тороцкаї девʼять років був мером маленького містечка Ашоттхалом. На цій посаді у місті він заборонив пропагувати гомосексуалізм, носити паранджі та будувати мечеті. Ласло не приховував, що мріє про «країну, яка буде білим островом Європи». У 2016 році Тороцкаї відкрив у Ашоттхаломі вулицю Юрія Гагаріна та памʼятний знак на його честь. На відкриття вулиці у маленьке містечко приїхали представники російського посольства, зокрема — консул Антон Горієв, шпигун російського ГРУ, якого вислали з ЄС навесні 2022-го. Попри звʼязки з проросійськими силами, Тороцкаї заявляв, що «ніколи нічого не брав у росії».

З початку повномасштабної війни Тороцкаї активно критикує Україну та регулярно поширює російську пропаганду. Двадцять пʼятого лютого 2022 року він опублікував карту України, де було позначено, чиї «історичні» землі вона колись отримала. Багато писав, що з України до Угорщини їдуть темношкірі мігранти, а не українці чи угорці. У березні 2022-го Тороцкаї виклав півгодинне відео про війну із «правдою, яку приховують медіа». У відео, яке подивилися понад 600 тисяч разів, він повторив низку штампів російської пропаганди. Наприклад, що Київська Русь — це росія, а назва «Україна» означає «окраіна». Стверджував, що на Майдані були загони, які полювали на поліцейських та проросійських цивільних. До одного з таких загонів входили ізраїльські військові, запевняв Тороцкаї. У повномасштабній війні політик звинувачує Захід та Україну.

Публічно «Наша Батьківщина» — в опозиції до партії «Фідес» Віктора Орбана, але насправді дуже їй допомагає. Ласло Тороцкаї не раз казав, що Орбан — «агент і виконує накази глобалістів», а «Фідес», як і Брюссель, шкодить фермерам та сільському господарству. Він також стверджував, що партія Орбана «може втягнути Угорщину у війну», якщо країна припинить блокувати переговори про вступ України до ЄС. Та насправді «Нашу Батьківщину» давно підозрюють у звʼязках з «Фідес». Партія інколи підтримує важливі ініціативи «Фідес» у парламенті. Наприклад, запропонувала змінити процедуру муніципальних виборів, а «Фідес» із цим погодилась. У парламентській опозиції вважають, що від самого початку це було рішення «Фідес», яке просто просунули через праворадикалів.

Для Орбана Ласло Тороцкаї — зручна можливість відтягнути електорат у «Йоббіка», розповідав Politico високопоставлений чиновник партії «Фідес». Мер Будапешту і лідер опозиційної партії «Діалог для Угорщини» Гергель Корачонь називає «Нашу Батьківщину» «кишеньковими нацистами «Фідес». Про те, що партія на особливому рахунку в Орбана, свідчить і увага до неї в телеефірах — інші опозиціонери на ТБ зʼявляються значно рідше.

«Формально це незалежна партія. Але є дуже поширена думка, що справжня мета «Нашої Батьківщини» — зміцнити позиції «Фідес» серед крайньо-правих виборців», — додає угорська журналістка Борока Параска.

У Партії угорців України заяву «Нашої Батьківщини» категорично не підтримали, заявила «Бабелю» секретарка партії [угорців] Кароліна Дорчі. «Звісно ж, ми проти їхньої заяви — вони кажуть дурниці. Але це не має значення: в кожній країні є такі особи, не треба на них звертати увагу», — додала вона. За її словами, набагато важливішою була зустріч представників України та Угорщини в Ужгороді 29 січня. Там Угорщина підтвердила, що не має територіальних претензій до України і визнає її суверенітет — це головне.

Зустріч делегацій України та Угорщини. Facebook / «Бабель»

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