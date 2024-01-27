Що подивитися у вихідні. Драма «Експати», документалка про трагедії зірок Playboy та епічний бойовик «Володарі неба» від Стівена Спілберга

Історичний серіал «Володарі неба»
Про що серіал. Історія пілотів американського бомбардувальника В-17 Flying Fortress. Серіал заснований на однойменній документальній книзі 2007 року історика Дональда Л. Міллера про бойовий шлях 100-ї бомбардувальної групи, яка увійшла в історію як «Кривава сотня». Під час Другої світової війни вони бомбили Німеччину, вели бої з нацистськими винищувачами, зробили сотні бойових вильотів і втратили багато літаків. Автори прагнули показати ціну, яку заплатили пілоти під час війни. У серіалі багато любові, розлучень, страху смерті та дуже багато повітряних боїв.
Що кажуть критики. Variety пише, що в центрі стрічки — емоційні та психологічні аспекти війни й візуальні ефекти. Серіал масштабний і чудово зроблений.
Драматичний серіал «Експати»
Про що серіал. Екранізація роману Дженіс Ю.К. Лі «Емігранти». Це історія трьох американок, які емігрували до Гонконгу і пробують будувати карʼєру та влаштувати особисте життя в новому місті. Утім, на цьому шляху вони стикаються з безліччю труднощів адаптації в новій країні й особистих драм. Так, одна з жінок — Маргарет (яку зіграла Ніколь Кідман) — загубила сина на вулицях міста. Трагедія віддаляє її від родини та змушує шкодувати про еміграцію.
Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що це «емпатична драма без простих відповідей». Серіал порушує чимало важливих питань, які стають відчутними в еміграції: почуття дому, родина, класова нерівність і сексизм. Журнал Time пише, що це найперший серіал, який варто подивитися у 2024 році.
Кримінальний мінісеріал «Грізельда»
Про що серіал. В основі художнього мінісеріалу — реальна історія колумбійки Грізельди Бланко, яка змалку займалася криміналом. У 1960-х вона переїхала з Медельїну до США і збудувала там свою наркоімперію. У шести епізодах серіал розкриває весь шлях «Кокаїнової хрещеної мати»: втечу із трьома синами в Маямі, знайомство з місцевим наркоринком і війни за кокаїн.
Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал якісно знятий і має приємний темп. Там наголошують, що серіал — художній і дещо суперечить реальній історії Бланко. Попри це і величезну кількість екшн-сцен, гра Софії Вергари — на висоті.
Документальний серіал «Убивства Playboy» — другий сезон
Про що серіал. Шість детективних розповідей про трагедії та таємничі історії вбивств, повʼязані із зірками журналу Playboy. Наприклад, в одній із серій розповідається про вбивство хлопця моделі Playboy Сенді Бентлі, яке лишається нерозкритим уже 20 років.
Що кажуть критики. Відгуків критиків на другий сезон ще немає. Утім, про нього вже згадала співавторка серіалу й ексзірка Playboy Голлі Медісон. Вона сподівається, що стрічка допоможе привернути увагу до забутих трагічних історій, отримати деякі відповіді та, можливо, розкрити давні справи.
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