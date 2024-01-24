У США «фотороботи» загадкових злочинців робить штучний інтелект на основі ДНК. Це абсолютно неймовірно і так само небезпечно — переказ Wired

Майже 30 років детективи поліції Регіонального парку Іст-Бей не могли знайти вбивцю Марії Джейн Вайдхофер. Шанс на це зʼявився лише у 2017 році. Тоді слідчі надіслали весь генетичний матеріал, який зібрали на місці злочину, до компанії Parabon NanoLabs. Її спеціалісти стверджували, що вміють моделювати обличчя на основі ДНК завдяки власній моделі штучного інтелекту. Незабаром поліцейські отримали від компанії «портрет» потенційного підозрюваного. Це була не зовсім фотографія, а так званий «звіт про фенотип знімка». Тобто тривимірна візуалізація, як може виглядати людина на основі того, що знайшли в її ДНК. Убивцею мав бути світлошкірий чоловік із карими очима і каштановим волоссям. Художник-криміналіст Parabon NanoLabs доповнив це фото описом свідка — додав коротку зачіску і вуса. У 2017 році поліція опублікувала цей «фоторобот».

Приблизний портрет злочинця, який убив Марію Джейн Вайдхофер в 1990 році. Parabon Nanolabs

У 2020 році один із детективів надіслав це «фото» в Розвідувальний центр Північної Каліфорнії. Експерти мали зробити те, чого ніхто ніколи не робив: на підставі згенерованого фото знайти вбивцю за допомогою технології розпізнавання облич. Чи почав Розвідувальний центр шукати такого «підозрюваного» — точно не відомо, однак раніше голова центру казав, що пошук запустять одразу, щойно отримають фото. Слідство в цій справі досі триває.

Компанія Parabon NanoLabs з 2008 року допомагає поліції шукати учасників злочину. Це роблять за допомогою ДНК — порівнюють їхні дані з профілями в генеалогічних базах даних. Таким чином спеціалісти шукають родичів і відтворюють родинне дерево. У 2012 році Parabon NanoLabs отримала грант від Міноборони США, щоб дослідити «фенотипування» — моделювання зовнішності людини на основі її ДНК. З 2015 року компанія почала складати такі «фотороботи». На сьогодні вона вже згенерувала десятки «облич» для слідчих.

Щоб отримати фото можливого вбивці, Parabon NanoLabs використовує машинне навчання і створює модель «для кожної частини обличчя». Для цього ШІ навчають на даних ДНК і 3D-сканування понад 1 000 волонтерів-дослідників. Кожне зі сканованих облич має 21 000 фенотипів, пояснюють у компанії. ШІ обробляє дані про кожен фенотип, щоб зʼясувати, як частини ДНК впливають на зовнішність. У компанії запевняють, що так вони можуть точно передбачити колір волосся, очей, шкіри, кількість веснянок і форму обличчя людини.

Приклади портретів, знегерованих на основі ДНК, та їхнє порівняння зі справжнім фото людини. Parabon Nanolabs Parabon Nanolabs Приклади портретів, знегерованих на основі ДНК, та їхнє порівняння зі справжнім фото людини. Parabon Nanolabs

Поки такий пошук злочинців не надто надійний і може заплутати слідство. Забагато ризиків, що система неправильно ідентифікує підозрюваного і вкаже не на ту людину, говорить головна радниця організації Electronic Frontier Foundation із захисту громадянських свобод Дженніфер Лінч. До того ж методи Parabon NanoLabs не перевіряли незалежні експерти, а вчені сумніваються, чи можна взагалі «передбачити» форму обличчя.

У самій Parabon NanoLabs визнають: краще сприймати їхні моделі не як точну копію обличчя, а радше як опис підозрюваного. «Те, що ми прогнозуємо, більше схоже на визначення статі та походження людини, чи будуть у неї, наприклад, ширше розставлені очі», — пояснює директорка з біоінформатики Parabon NanoLabs Еллен Грейтак.

Саме тому компанія ще у 2016 році заборонила залучати її «фотороботи» в системи розпізнавання облич. Утім, деякі детективи, які отримували зображення компанії, не згодні. Детектив Едвард Сільвер зі штату Мічиган використав згенероване зображення Parabon NanoLabs, щоб відтворити обличчя жінки, яка згоріла у 2003 році. Він каже, що «фоторобот» на основі ДНК достатньо точний, щоб застосовувати його для пошуку злочинців за допомогою систем розпізнавання облич.

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