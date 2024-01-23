Президент втретє пропонує легалізувати множинне громадянство. Чому зараз і що змінить новий законопроєкт? Бліц із головою Державної міграційної служби Наталією Науменко

Чому цей законопроєкт зʼявився саме зараз?

Насправді, це питання [множинного громадянства] обговорюють ще з 2019 року, коли президент вніс перший законопроєкт. Було конституційне подання 99 народних депутатів на чолі з паном [Олексієм] Гончаренком, де вони попросили Конституційний суд трактувати статтю Конституції щодо єдиного громадянства.

Ми вивчили дискусії депутатів під час підготовки Конституції, підняли стенограми засідань, щоб зрозуміти, що закладав законотворець у поняття єдиного громадянства. З нашої точки зору, йдеться про те, що Україна не може мати іншого громадянства, ніж українське в рамках адміністративно-територіальних одиниць держави. Тобто не може бути громадянства міста Києва, Луганської області, Донецької області або Криму. [З цієї трактовки] Конституція не забороняє мати громадянство України та ще одне.

У законі про громадянство України теж закладені принципи множинного громадянства. У ньому йдеться про те, що якщо громадянин України отримав підданство іншої держави, в Україні він використовує виключно український паспорт і вважається українським підданим. Тобто фактично держава визначила, що деколи людина може мати інше громадянство, але не користуватися ним в Україні. Також ми розуміємо, що військові, які захищали чи захищають територіальну цілісність України, просто не можуть вийти з попереднього громадянства.

Чому саме зараз вирішили регулювати це питання? Бо президент розуміє, що багато українців виїхали з України, багато українців живуть за кордоном уже давно. Це громадяни ЄС, Канади, США. Вони, можливо, хотіли б мати громадянство України, але й не втрачати перше громадянство. Це величезний людський капітал, який може вкладати силу і душу в розвиток України.

А всі ризики будуть регулюватися окремо. Вони передбачені в іншому законопроєкті — про запобігання і протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства, який внесли в вересні 2023 року.

Що нового в законопроєкті про множинне громадянство?

Що пропонує законопроєкт визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою, — це країни ЄС і «Великої сімки»;

визначити категорії людей, які мають припинити іноземне громадянство протягом 2—3 років, щоб отримати українське;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України, тобто згоду не використовувати паспорт іншої країни в Україні;

актуалізувати категорії людей, які не можуть набути українського громадянства: це ті, що загрожують нацбезпеці; засуджені за скоєння тяжкого злочину тощо;

переглянути підстави для втрати громадянства України: засудження за злочини проти нацбезпеки, участь у Збройних силах росії у війні проти України, попередня служба в російській армії, добровільне отримання паспорту росії чи іншої країни-агресорки, використання в Україні паспорту іншої країни;

іноземцям, які служать в ЗСУ і хочуть отримати українське громадянство, дозволити подавати прострочений паспорт.

Перелік країн, громадяни яких можуть за спрощеною процедурою отримати громадянство України і не виходити зі свого першого громадянства. Це країни ЄС і «Великої сімки». Уряд і президент потім ще розглядатимуть питання, щоб розширити коло таких країн. Також претенденти повинні будуть скласти іспити з української мови, історії України та Конституції України. У них на це є три роки.

Проєкт чітко визначає підстави для втрати громадянства — це національна безпека, користування паспортом іншої країни на території України тощо. Можливо, при розгляді в парламенті ці підстави ще змінюватимуть.

Також там говориться про те, що іноземні військовослужбовці, які воюють за Україну [зокрема з країни-агресора] і в яких закінчився строк дії паспорту, все одно можуть податися на громадянство України. Так само і члени їхніх родин. Їм теж не потрібно подавати зобовʼязання відмовитись від громадянства іншої країни — лише декларацію про те, що в Україні вони користуватимуться виключно українським паспортом.

Як цей законопроєкт врегульовує ситуації, коли росія силою примушує людей брати російські паспорти на окупованих територіях?

Це питання вже врегульоване законом про захист населення на окупованих територіях. Там чітко прописано, що Україна не визнає насильницьку видачу паспорта росії. Тож підстав для втрати українського громадянства в цьому випадку немає.

Якщо ми говоримо про людей, які взяли російський паспорт, обіймали відповідальні посади на окупованих територіях, були колаборантами, — це вже питання правоохоронних органів.

Законопроєкт дозволяє чинним військовослужбовцям — громадянам росії отримувати громадянство з простроченими документами, адже вони не можуть їх відновити. А чи стосуватиметься ця норма інших громадян росії?

Якщо вони виїхали з політичних мотивів до 24 лютого 2022 року, то мали достатньо часу, аби звернутися до міграційної служби й врегулювати свої питання: оформити статус біженця або якщо мали українське коріння — за іншою процедурою. Але у нас були такі люди, які отримали у 2012 році громадянство України, проте не спромоглися вийти з російського громадянства. Тому українське вони втратили. Цим проєктом ми допомагаємо насамперед найбільш вразливим категоріям. З нашої точки зору, це військовослужбовці, які воюють за Україну або поклали за неї життя. Їхні родини теж мають всі права, щоб отримати громадянство України.

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