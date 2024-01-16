Вас теж обурила історія з Ігорем Гринкевичем? Як можна наживатися на війні? Дуже просто — так, як це робили століттями. Розповідаємо, як розкрадали армію під час глобальних конфліктів

Генріх Шліман і Кримська війна

Питання корупції серед військових чиновників вперше стало публічним під час Кримської війни. Саме тоді зʼявилася сучасна військова журналістика. Наприклад, кореспондент газети The Times Вільям Говард Рассел працював у Криму з лютого 1854 року і до кінця 1855-го. Він багато писав про прорахунки британського командування, про корупцію серед інтендантів, про погану якість чобіт та інших військових товарів. Хоча тоді обурення громадськості, яке призвело до відставки уряду премʼєр-міністра Абердіна, спричинили саме помилки військового командування на полі битви, а не фінансові зловживання.

Вільям Говард Рассел, бл. 1854 року. Wikipedia / «Бабель»

«Відкати» інтендантам від постачальників були звичною справою для всіх воюючих сторін, але в арміях Російської та Османської імперій їх було чи не найбільше. В російській армії «відкат» міг сягати 8% від прибутків, які отримував постачальник.

Для багатьох купців війна стала справжнім подарунком. Одним з тих, хто заробив капітал на Кримській війні, був німецький підприємець і археолог Генріх Шліман. Ще 1847 році він зареєстрував власну торгову контору в Санкт-Петербурзі. Потім поїхав у США, де намагався заробити на каліфорнійській «золотій лихоманці». Там його звинуватили в тому, що він «обважував» покупців золота, тому Шліман повернувся в росію.

Генріх Шліман Getty Images / «Бабель»

У 1852 році Шліман вдало одружився з Єкатериною Лижиною, донькою відомого адвоката. Петро Лижин швидко познайомив зятя з потрібними людьми, Шлімана записали до нарвського купецтва, яке мало серйозні податкові пільги. Коли у 1853 році почалася Кримська війна, Шліман одразу уклав декілька вигідних угод з військовим міністерством і заводами, яким постачав переважно свинець. І через корупційні угоди з інтендантами закінчив війну мільйонером. Саме на ці гроші він потім організовував свої археологічні експедиції й шукав Трою.

Корупція в російській армії початку ХХ століття

До початку Першої світової країни Європи вже потроху починали боротися з корупцією у військах. Хоча зловживання у військових інтендантствах усе ще траплялися і в Британії, і у Франції, і в Німеччині. На шпальти газет такі історії майже не потрапляли — у більшості країн діяла жорстка військова цензура.

«Ми повністю ототожнювали себе з арміями. Ми викинули з голови всі думки про особисті сенсації й усяку спокусу написати бодай слово, яке зробило б завдання офіцерів і солдатів важчим чи небезпечнішим. Цензура для наших повідомлень була не потрібна. Ми були власними цензорами», — писав після війни репортер Daily Chronicle Філіп Гіббс, один з небагатьох журналістів, яким британське командування інколи дозволяло побувати на позиціях.

Типові корупційні схеми тієї доби процвітали в Російській імперії, державний апарат якої до 1914 року стрімко розкладався. Ще до війни почалася гучна справа компанії «Тіль і Ко», яка постачала війську взуття та одяг. За договором фірма отримувала від держави тканину та інші матеріали, а здавати мала готові вироби. Але ревізія 1908 року виявила, що казенні матеріали «Тіль і Ко» часто продавали, а шили з власної тканини і шкіри низької якості. І встигли нашити так багато, що ще декілька років солдатам видавали, наприклад, «тілевські» чоботи, які в принципі неможливо було носити. Отримавши перше жалування, солдати продавали ці чоботи на базарах по 1,5—2 рублі й купували собі кращі. Під суд відправилися деякі менеджери «Тіль і Ко», а сам торговий дім збанкрутував лише у 1912 році. Їхніх корупційних партнерів з військового інтендантства взагалі ніхто не чіпав.

Брат імператора Олександра III, великий князь Олексій Олександрович очолював російський флот довгих 24 роки. Хисту до військової справи він не мав, проте під його керівництвом процвітала корупція. Дійшло до того, що на виробництвах кораблів розкрадали металеві втулки, і броньові листи кораблів кріпили деревʼяними. Через це один новий міноносець мало не затонув біля Кронштадту. Після поразки у Російсько-японській війні 1905 року Олексій Олександрович подав у доволі ганебну відставку.

Великий князь Олексій Олександрович Романов Getty Images / «Бабель»

З початком Першої світової краще не стало. Наприклад, у 1915 році спалахнув скандал з інтендантами в Симбірську. На лаві підсудних опинилися десять чиновників, які набрали хабарів від постачальників сукна та фурнітури на 1,5 млн рублів.

Konto 5, Вішатель і німецька корупція під час Другої світової

Авторитарні та тоталітарні держави ХХ століття корупція розʼїдала навіть більше за демократичні. Суспільство ніяк не могло впливати на державний апарат, тому панівний режим фактично перетворювався на головного упорядника усіх ресурсів та їхнього розподілу. Це стосувалося і корупції.

З 1933 року, коли Адольф Гітлер та нацистська партія остаточно закріпилися при владі в Німеччині, вони розпочали системний підкуп вищого військового командування. Гітлер справедливо вважав, що військові — єдині, хто може кинути йому виклик. Тому їх привчали до гарного життя.

Існувала спеціальна каса Konto 5, з якої генерали Вермахту та інші офіцери, які мали ключові посади у різних військових та розвідувальних структурах, регулярно отримували неофіційні премії. Крім того, їм дарували різні подарунки «від партії»: антикваріат, коштовності, навіть нерухомість. З 1936 року «премії» з Konto 5 також отримували цивільні топчиновники — міністри та керівники державних служб. Окрема каса була для вищого партійного керівництва.