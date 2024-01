Вас теж обурила історія з Ігорем Гринкевичем? Як можна наживатися на війні? Дуже просто — так, як це робили століттями. Розповідаємо, як розкрадали армію під час глобальних конфліктів

Джерела:

JFK's Fighter-Bombers by Mark I. Gelfand. American Heritage, February/March 2021.

Schliemann: The Story of a Gold-seeker by Emil Ludwig. Boston: Little, Brown and Company, 1932.

Konrad Morgen: The Conscience of a Nazi Judge by Velleman J. D., Pauer-Studer H. London: Palgrave Macmillan, 2015.

The Rise and Fall of the Third Reich by William Shirer. New York: Simon and Schuster, 1960.