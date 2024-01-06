Що подивитися у вихідні. Комедійний бойовик «Брати Сунь», трилер «Снігова спільнота» про авіакатастрофу 1972 року в Андах і документалка про криваву секту Ервіла ЛеБарона

Трилер «Снігова спільнота»

Про що фільм. Адаптація однойменної книги уругвайського журналіста Пабло Вʼєрчі про авіакатастрофу 1972 року — тоді в Андах упав авіалайнер, який летів з Монтевідео до Сантьяго. На борту були регбісти — команда Old Christians, їхні родичі та спонсори. Із 45 людей загинули 29. Тих, що вижили, врятували лише за 72 дні, через брак їжі їм довелося їсти загиблих.

Society of the Snow (La sociedad de la nieve) / Netflix / режисер — Хуан Антоніо Байона / у головних ролях — Енцо Воґрінчіч, Аґустін Парделья, Матіас Рекальт / тривалість — 2 години 25 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. IGN пише, що фільм не намагається вразити глядачів сенсаціями чи кривавими подробицями, а натомість розповідає людську історію про стійкість і виживання. The Guardian каже, що фільм міг бути й похмурішим та глибшим, але і так вийшло доволі душевне і талановите кіно.

Комедійний бойовик «Брати Сунь»

Про що серіал. Брюс Сунь — студент, більшу частину життя провів у Каліфорнії зі своєю мамою Ейлін і був звичайним законослухняним громадянином. Раптом до нього приїжджає старший брат Чарльз, який розповідає, що насправді родина Сунь — відомі на Тайвані гангстери. Після смерті їхнього батька він відправив малого Брюса у США, подалі від небезпек кримінального світу. Однак небезпеки наздоганяють, тож до гангстерського життя доведеться повертатися.

The Brothers Sun / Netflix / шоуранери — Бред Фелчак і Байрон У / у головних ролях — Мішель Єо, Джастін Чень, Сем Сон Лі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Guardian зауважує, що серіал може як сподобатися, так і ні — залежно від того, наскільки ви любите саме родинні історії, де все крутиться навколо стосунків між родичами. Time відмічає гарну гру Мішель Єо в ролі Ейлін Сунь, в якої вийшло бути одночасно і мамою, і секретною зброєю банди.

Ліричне драмеді «Солодка скорбота»

Про що фільм. Марк — художник, який живе в Лондоні зі своїм чоловіком, популярним письменником Олівером. Одного дня Олівер гине в автокатастрофі. Марк намагається пережити його смерть, але це виявляється не так просто. Він згадує, як померла його мати, і це давить на нього вдвічі сильніше. Друзі Марка Софі та Томас вирішують підтримати його і кличуть на вихідні в Париж.

Good Grief / Netflix / режисер — Деніел Леві / у головних ролях — Деніел Леві, Рут Неґґа, Люк Еванс, Хімеш Патель / тривалість — 1 година 40 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 62% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що в цьому фільмі є всі складові гарного ромкому, але загалом він набагато глибший. Оглядач на RogerEbert вважає, що Деніел Леві сильно зіграв і сама роль Марка вдала, а от інші персонажі на його фоні просто губляться.

Документальний мінісеріал «Доньки культу»

Про що серіал. Справжня історія секти Ервіла ЛеБарона. Він походив із родини мормонів, які відкололися від Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, коли та в 1890 році заборонила полігамію серед вірян. Тоді тих мормонів, які продовжували практикувати багатоженство, відлучали від церкви. Родина ЛеБаронів осіла в Мексиці, але частина з них згодом повернулися в Юту, а інші поїхали в Каліфорнію. Намагаючись очолити клан уже у 1970-х, Ервіл замовив убивство свого брата Джоела і намагався вбити іншого брата Верлона. Також він прибирав інших проповідників-конкурентів. Сам Ервіл мав 13 дружин, інколи неповнолітніх, а своїх дітей залучав до вбивств.

Daughters of the Cult / Hulu / режисерка — Сара Маст / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Primetimer пише, що це справді детальний розбір дуже моторошної історії, яка запамʼятається надовго.

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