Колишній інструктор «ПВК Вагнера» готовий розказати про злочини росіян в Україні в Міжнародному кримінальному суді. Хто він і що знає — короткий розбір

Хто такий Ігор Саліков

Ігорю Салікову 60 років, двадцять п’ять з них він прослужив спочатку в радянській, а потім у російській армії. Народився в Калузі, закінчив військово-морське училище в Ленінграді. Видання «Схеми» розповідає: Саліков навчався в Калузькому філіалі Московського державного технічного університету імені Баумана, але не закінчив його. Після невдалого навчання пішов у військо, воював в Афганістані, а коли повернувся, служив у Дагестанському воєнному окрузі, потім спецпризначенцем.

Саліков один з тих, хто створював приватну військову кампанії (ПВК) «Редут», бійці якої воювали в Іраку, Афганістані та Сирії. За однією з версій ПВК виникла на базі російської громадської організації «Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів», яка існувала з 2008 по 2011 рік. Саліков — один з її засновників. У 2021 році ПВК «Редут» перейшла під контроль російського Генштабу.

В інтернеті Саліков підписувався як Ігор Коваль. Під цим іменем вів блоги про Ірак і воєнні дії, так представлявся і російським журналістам.

Як Саліков опинився в «ПВК Вагнера» і що робив в Україні

Вперше Саліков побачився з майбутнім командиром «ПВК Вагнера» Дмитром Уткіним у двохтисячних, коли його командирували до бригади, де служив Уткін. У 2010—2011 роках вони служили в різних бригадах ГРУ: Уткін — у другій, а Саліков — у пʼятнадцятій. Тоді Уткін вже цікавився приватними військовими кампаніями. У 2012 році Уткін і Саліков почали співпрацювати — охороняли багатих іноземців.

Це фото зʼявилося в мережі в 2016 році. Уткін — останній справа. Telegram

«ПВК Вагнера» офіційно виникла в 2013 році — її назвали так за позивним Уткіна. Фінансами займався Євген Пригожин. Весною 2014 року Уткін отримав пропозицію сформувати групу, щоб воювати в Україні, розповідає Саліков. Уткін зібрав 30—40 людей, які потім брали участь в боях за Луганський аеропорт влітку 2014 року. В своєму листі до МКС Саліков каже, що Уткін особисто давав накази вбивати і катувати цивільних. Все це, стверджує Саліков, санкціонував Пригожин, який «виконував волю путіна». Роботу ПВК контролювали ГРУ та ФСБ.

Саліков поїхав воювати в Україну в 2014 році. Зараз він каже, що хотів допомогти «навести лад, бо українські брати звернули кудись не туди». В Луганську область він заходив під керівництвом Олександра Бородая, задачі якому безпосередньо ставили помічник президента росії Владислав Сурков та ГРУ. Фінансував Бородая «православний олігарх» Костянтин Малофєєв. Група Бородая мала забезпечити силову підтримку псевдореферендуму «за самовизначення республік». В листі МКС Саліков пише, що під час референдуму він був свідком численних фальсифікацій. У червні 2014 року Саліков воював у секторі з центром в Сніжному — його завданням було зберегти коридор з росією, щоб перевозити зброю на окуповані території.

Довідка від так званої «ДНР» про те, що Саліков отримав поранення під час бойових дій. Вона підтверджує, що в 2014 році він воював в Україні. Inform Napalm / «Бабель»

Наприкінці 2014 – на початку 2015 року Саліков був полковником управління спецоперацій так званої генпрокуратури «ДНР». Бачив, як «вагнерівці» зачистили кількох польових командрів «республік». Саліков також зʼясовував обставини обстрілу Петровського і Київського районів Донецька. Це робили підрозділи так званої «республіканської гвардії ДНР», які підпорядковувалися Івану Кондратову з позивним «Ваня Русскій» і Олександру Захарченку. Керував обстрілом Євген Іванов з позивним «Спис». Таким чином росіяни хотіли зірвати Мінські домовленості.

У 2017 році Саліков, як старший інструктор «ПВК Вагнера», воював у Сирії.

Що Саліков робив після повномасштабного вторгнення

Напередодні 24 лютого 2022 року управління спеціальних заходів ФСБ готувало загони диверсантів для роботи в Україні вздовж кордону з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Вони мали показати, що Україна дестабілізує ситуацію, каже Саліков. Вже в лютому на базі цих ДРГ створили батальйонно-тактичні групи.

Саліков був начальником розвідки 2-го загону «Лісник» полковника Костянтина Скубко. Цей загін заходив у Чорнобильську зону з Брянської області росії. За словами Салікова, до групи включили трьох колишніх офіцерів українських спецслужб часів Віктора Януковича: двох із СБУ, одного з «Беркуту». Група мала захопити СБУ в Києві, а потім знайти і знищити її співробітників за списком, який підготували заздалегідь. У Київській області Саліков бачив, як співробітники ФСБ вивозили українських дітей без батьків до Білорусі.

Інтерв’ю Салікова Осєчкіну.

Наприкінці березня 2022 року в районі Гостомелю і Бучі Саліков отримав наказ від контррозвідки ФСБ розстріляти п’ятьох українців. Їх назвали диверсантами, хоча це були цивільні мешканці сусідніх сіл. Саліков стверджує, що наказ не виконав і відпустив людей. Через це його почали переслідувати російські спецслужби.

Саліков зв’язався з очільником Gulagu.net Володимиром Осєчкіним. Саме він перший записав свідчення силовика і допоміг йому втекти з росії. Якийсь час Саліков переховувався в різних країнах. Згодом вирішив свідчити в МКС і просити політичного притулку в Нідерландах.

Чи допоможуть свідчення Салікова в розслідуванні злочинів росії

Поки важко сказати. В Міжнародному кримінальному суді агенції Укрінформ повідомили, що отримали інформацію від Салікова. Але чи залучатимуть його як потенційного свідка або якось інакше до розслідування, в суді коментувати не стали.

Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов підтвердив «Бабелю», що Офіс працює із Саліковим вже понад пів року. Бєлоусов каже, що частково свідчення росіянина підтвердилися, наприклад, інформація про вбивство цивільного в Київській області.

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