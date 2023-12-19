ХАМАС має власну тіньову бізнес-імперію. В ній є публічна компанія, акціями якої володіють європейські банки і навіть мормонська церква — переказуємо розслідування NYT

Моссад почав розслідувати джерела власних прибутків ХАМАС ще в першій половині 2010-х. Цим займалася оперативна група «Гарпун» під керівництвом Уді Леві. У 2015 році вони надали ізраїльському урядові перші результати розслідування — перелік компаній з різних країн, які були повʼязані з тими самими людьми. Ці люди, у свою чергу, мали тісні звʼязки з ХАМАС.

Серед них були, наприклад, йорданський бізнесмен Хішам Кафіше, чия будівельна компанія працює на Ближньому Сході та в Північній Африці. А одним з ключових керівників бізнес-структури виявився йорданський юрист і бізнесмен Ахмед Одех. Агенти оперативної групи встановили, що саме йому лідери ХАМАС довірили установчий капітал, з якого й почався розвиток їхнього бізнесу.

Стратегія ХАМАС відрізнялася від нелегальних бізнесів «Аль-Каїди» і багатьох інших терористичних груп. Найчастіше такі організації просто використовують підставні компанії для відмивання грошей. Але ХАМАС побудував систему реальних бізнесів, які приносили стабільний прибуток.

У 2015 році ізраїльські розвідники нарахували до $15 млн прибутку щорічно. Уді Леві вважає, що саме ці кошти допомогли ХАМАС доволі швидко відновитися після операції «Непорушна скеля» 2014 року. Тоді Моссад фіксував, що бойовики доволі швидко відновили свої арсенали, закупили зброю, дрони та різне спорядження.

У 2016 році оперативну групу «Гарпун» розпустили. У Моссаді тоді змінився керівник — замість Таміра Пардо, який підтримував розслідування групи, директором став Йосі Коен. Він і закрив групу в межах реорганізації агенції. Моссад далі займався розслідуванням хамасівських фінансів, але значно меншою групою.

Тоді ж ізраїльський уряд взяв курс на мирне стримування ХАМАС. Премʼєр Біньямін Нетаньягу закликав Катар взяти на себе фінансування Гази. І уряд Катару почав відправляти в сектор сотні доларів щомісяця.

На думку ізраїльських розвідників, ХАМАС майже завжди мав непогане зовнішнє фінансування — гроші від Ірану, арабських країн і приватних бізнесменів. Але власний бізнес був їхнім «планом Б», невеликою, але надійною фінансовою подушкою, яка забезпечить організації існування, навіть якщо союзники зникнуть.

У 2018 році в розслідуванні стався прорив. Розвідники отримали документи Махмуда Газаля — головного бухгалтера бізнес-імперії, який керував фондом, де всі ці прибутки й акумулювали. Як саме вони їх дістали — невідомо.

Це були різні фінансові звіти та реєстри компаній з 2012 по 2018 рік, які описували майже всю структуру хамасівського бізнесу за цей час. Деякі документи були закодовані, але розшифрувати їх було нескладно. Приміром, позначка QD біля суми означала, що гроші відправилися в сектор Гази, а позначка D натякала на Західний берег.

Ізраїльтяни поділилися документами з колегами з інших країн. Зреагувала Саудівська Аравія, яка заарештувала Газаля і його помічників. Після допитів Газаль зізнався, що працював в інтересах ХАМАС, який в Саудівській Аравії є забороненою організацією. Також Моссад відправив документи в США, сподіваючись, що американці запровадять санкції проти компаній зі списку Газаля. Але адміністрація Дональда Трампа ніяк не зреагувала на цю інформацію. Так само нічого не став з нею робити й ізраїльський уряд Нетаньягу. Офіційно — в пріоритеті тоді були санкції проти Ірану, тому питання ХАМАС і його прибутків відклали на майбутнє.

«У нас ще є чудові люди, які стараються робити свою справу. Але якщо на високому рівні ніхто не вважає її пріоритетною, то що вони можуть зробити?» — каже Уді Леві.

Різноманітні безпілотні літальні апарати, представлені на церемонії вшанування пам’яті Джуми Тальхи, загиблого під час ізраїльських атак у травні минулого року в місті Газа, Газа, 13 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Зберігати гроші в Саудівській Аравії стало небезпечно. Ще один «гаманець» ХАМАС у Судані опинився під загрозою після падіння режиму Омара аль-Башира. Тоді основним центром фінансових операцій ХАМАС стала Туреччина. Місцевою гілкою бізнес-імперії керує турецький бізнесмен палестинського походження Амер Аль-Шава, генеральний директор будівельної компанії Trend GYO.

У 2010-х у Туреччині почався будівельний бум, а Trend — одна з компаній-забудовників, які на ньому добре заробили. Це — публічна компанія, акції якої можна купити. Невеликим відсотком акцій Trend володіють, до прикладу, деякі американські та європейські банки, і навіть Церква Ісуса Христа Святих останніх днів через свою компанію Ensign Peak Advisors. Там кажуть, що не знали про звʼязки Trend із ХАМАС, і акції придбали через відомих американських інвестиційних консультантів Acadian Asset Management.

У 2019 році хамасівські бізнесмени почали активно продавати свої активи. За підрахунками ізраїльтян, за декілька років ХАМАС отримав приблизно $75 млн з торгівлі активами. Ці гроші безслідно зникли, і, скоріше за все, пішли на розбудову військової інфраструктури в Газі й підготовку до нападу 7 жовтня 2023 року.

У червні 2021 року деякі документи про бізнес-імперію ХАМАС злили в мережу. Розвідники зізнаються, що злили їх саме вони, коли втомилися чекати реакції власного уряду чи США. Лише навесні 2022 року Мінфін США офіційно заявив, що починає вводити санкції проти «розгалуженої мережі фінансування ХАМАС». Тоді в американський чорний список потрапила й компанія Trend.

Процес пішов. Наприкінці жовтня 2023 року США вчергове розширили санкційний список. Туди потрапили ще декілька компаній з орбіти ХАМАС — дві суданські й одна іспанська. Тоді ж під особисті санкції потрапив Муса Дудін, керівник усієї інвестиційної структури організації.

Наприкінці листопада 2023 року заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон прилетів до Туреччини. Він мав вмовити турецьку владу визнати американські санкції проти приватних компаній, повʼязаних із ХАМАС. Але переговори провалилися. Депутат турецького парламенту від правлячої Партії справедливості та розвитку Хасан Туран навіть заявив у відповідь, що «американці не мають бути тими, хто встановлює закони у світі».

За понад півтора року після перших американських санкцій проти фінансів ХАМАС вартість активів організації лише зросла. Зараз її оцінюють приблизно в один мільярд доларів. Продовжує працювати і компанія Trend, вартість її акцій за цей час зросла вдвічі. У 2022 та 2023 році компанія продала акцій на $4,3 млн, які, на думку ізраїльських розвідників, знову пішли ХАМАС.

Колишній директор Моссаду Тамір Пардо, під керівництвом якого починалося розслідування бізнес-імперії, каже, що з 2016 року не слідкував за цією справою. «Я думаю, що якби хтось погнався за грошима і зупинив їх, то ми б не мали тих результатів, які маємо зараз», — каже Пардо. І додає, що судячи з цих результатів, грошей у ХАМАС було чимало.

Члени бригади Ізз ад-Дін аль-Касам, військового крила руху ХАМАС, в кузові пікапа під час урочистого відкриття Площі Шехаб на заході Гази.

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