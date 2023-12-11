У війні проти ХАМАС Ізраїль використовує «Євангеліє». Ця система знищує бойовиків і ще більше цивільних — переказуємо розслідування Local Call про жертв, які більше нікого не зупиняють

У травні 2021 року Ізраїль провів у секторі Гази 11-денну операцію, яку назвав «першою війною з використанням штучного інтелекту». Тоді ЦАХАЛ вперше використав систему «Хабсора» — «Євангеліє» з івриту. Ця система опрацьовувала великі масиви даних та допомагала військовим визначати цілі для ударів.

«Якщо раніше, щоб визначити 50 цілей у секторі Гази, у нас ішов рік, то тепер ми можемо визначати по сотні на добу», — хвалився тодішній керівник Генштабу ЦАХАЛ Авів Кохаві.

Саме за його ініціативи у 2019 році в ізраїльській армії зʼявився підрозділ, який займався визначенням військових цілей за допомогою нових технологій. Ізраїльській розвідці бракувало даних про місця перебування бойовиків та про те, чи багато поруч із ними цивільних. Тому знищувати хамасівців доводилося в наземних операціях — більш складних та небезпечних.

Цей підрозділ допоміг ЦАХАЛ створити базу даних бойовиків, яка налічує від 30 до 40 тисяч людей, пише The Guardian. Як саме влаштовано «Євангеліє», в Ізраїлі не розповідають, однак зазвичай подібні системи аналізують відеозаписи з дронів, перехоплені розмови, дані з супутників та від розвідників. Зібрана інформація має показати, яка поведінка властива тому чи іншому хамасівцю або їхній групі; коли певну людину зазвичай можна очікувати в певному місці. За допомогою штучного інтелекту в ізраїльській армії склали карту сектора з будівлями чи частинами будинків, де у ХАМАС є штаби, склади, тренувальні центри, або де просто живуть його активісти.

Обстріли ЦАХАЛ сектора Гази після завершення перемирʼя 2 грудня. Кадри зроблено з території Ізраїлю. Getty Images / «Бабель» Супутникові зображення району Бейт-Ханун на півночі сектора Гази 10 та 21 жовтня відповідно. За масштабом руйнацій видно, що Ізраїль використовує потужні снаряди, які знищуть не лише один будинок чи його частину, а й споруди довкола. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Обстріли ЦАХАЛ сектора Гази після завершення перемирʼя 2 грудня. Кадри зроблено з території Ізраїлю. Супутникові зображення району Бейт-Ханун на півночі сектора Гази 10 та 21 жовтня відповідно. За масштабом руйнацій видно, що Ізраїль використовує потужні снаряди, які знищуть не лише один будинок чи його частину, а й споруди довкола. Getty Images / «Бабель»

«Євангеліє» мала допомогти мінімізувати кількість жертв серед цивільних. Система розподілила цілі на три категорії й позначила їх зеленим, жовтим та червоним кольором. «Зелені» цілі — ті, де кількість імовірних цивільних жертв найменша, «червоні» — навпаки. Новостворена база даних чекала свого часу, щоб за потреби швидко завдати ХАМАС максимальної шкоди з мінімальними супутніми втратами. Військова операція Ізраїлю після атаки 7 жовтня стала такою нагодою.

Однак щось пішло не за планом — жертв серед цивільних стало більше ніж, наприклад, під час операції 2014 року. Тоді війна тривала 51 день, ЦАХАЛ здійснив авіаудари по максимум 6 000 цілей, загинули близько 2 300 цивільних. За перші 35 днів цієї війни Ізраїль завдав 15 тисяч авіаударів, жертвами стали щонайменше 15 тисяч цивільних. Це сталося з чотирьох причин, і перша — це те, як ЦАХАЛ визначав цілі для атак.

Ізраїль атакує більше цивільних обʼєктів, ніж раніше. За словами співрозмовників Local Call в ізраїльській армії цілі в секторі Гази розподілили на кілька груп. Це так звані тактичні цілі, тобто все, що напряму повʼязане з бойовою діяльністю ХАМАС — від протитанкових установок та майданчиків запуску ракет до спостережних пунктів. Це також підземні цілі — здебільшого тунелі й повʼязані з ними будівлі. Третя група отримала назву «цілі тиску», й по суті це важливі цивільні обʼєкти: офісні й житлові багатоповерхівки, будівлі університетів, міністерств, банків. Їхнє знищення, за розрахунком ізраїльської влади, мало б збільшити тиск цивільних палестинців на ХАМАС. Остання група — помешкання бойовиків.

«Цілі тиску» ЦАХАЛ атакував і раніше. Та в перші дні цієї війни їх було мінімум половину з атакованих обʼєктів. Іноді багатоповерхівку знищували, бо один офіс чи поверх використовував ХАМАС. Однак решта приміщень у ній були цивільними.

Мешканець міста Рафах на півдні сектора Гази перевіряє, що лишилося від його помешкання після удару ізраїльтян 9 грудня. Getty Images / «Бабель»

Ізраїльські літаки стали частіше атакувати рядових хамасівців, на яких раніше не звертали уваги. «Євангеліє» дозволило вирахувати місця, де бойовики жили чи регулярно зʼявлялися. Джерело Local Call в ізраїльській армії каже — знищували будинки тих, хто нічого в ХАМАС не значив, а разом з ними гинули цивільні.

Раніше такі методи, мʼяко кажучи, не схвалювали. У 2002 році ізраїльська бойова авіація атакувала будинок Салаха Мустафи Мухаммада Шехада, керівника бойового крила ХАМАС. Бомба вагою в тонну вбила його, його дружину, неповнолітню доньку і ще 14 цивільних, з них 11 дітей. Це збурило протести в світі та в самому Ізраїлі. Наступного року ЦАХАЛ скинув на будівлю, де проходила зустріч керівників ХАМАС, учетверо меншу бомбу. Тоді хамасівці врятувались.

Ізраїльське суспільство та ЦАХАЛ жадають помсти за звірства ХАМАС 7 жовтня — це ще одна причина того, що цивільних жертв в Газі стало більше. Раніше Ізраїль керувався «правилом пʼяти». Якщо очікувалося, що кількість цивільних, загиблих від удару, буде понад пʼять, удар зазвичай скасовували. Тепер від цього підходу відмовились. Також у попередніх кампаніях застосовували тактику, яку називали «постукати по даху» — коли перед основним ударом на будівлю скидали невеликий снаряд як знак для місцевих, що варто якнайшвидше тікати подалі. Зараз цього теж не роблять.

Потерпіла від обстрілів 9 грудня палестинська дитина у шпиталі Мучеників Аль-Акси, місто Дейр-аль-Балах, центр сектора Гази. Getty Images / «Бабель»

І, нарешті, четверта причина, чому цивільних гине більше, — сама программа «Євангеліє». Вона генерує список цілей, зважаючи на кількість цивільних жертв, але остаточне рішення — атакувати чи ні — завжди за людиною. І далеко не всі зважають на супутні втрати. «Наш пріоритет — завдати шкоди [ХАМАС], а не точність», — 9 жовтня заявив спікер армії Ізраїлю Даніель Гахарі.

Офіційно ізраїльська армія запевняє, що зберегти життя цивільних — це пріоритет. У ЦАХАЛ кажуть, що попереджають про атаки, наприклад, дзвонять людям у зоні ризику, відправляють повідомлення чи скидають листівки з повітря. За весь час нинішньої війни, стверджують армійці, самих лише дзвінків було понад 25 тисяч. Однак статистика ООН говорить, що кількість жертв сильно зросла. Якщо в 2014 році лише 20 палестинських родин втратили більш як десять родичів, то зараз таких родин понад 300. Працівники шпиталів сектора Гази вже звикли до того, що жертви обстрілів до них надходять цілими сімʼями.

Десятого жовтня 2023 року ЦАХАЛ вдарив по багатоповерхівці в районі Шейх Радван міста Гази. Як зʼясувалося, на одному з верхніх поверхів будівлі мешкав член ХАМАС. Під час удару його не було вдома — натомість з-під завалів будівлі дістали тіла 40 цивільних. Це лише один із зафіксованих журналістами й правозахисниками таких прикладів.

ХАМАС численні жертви серед цивільних грають на руку. Бойовики не допомагають людям евакуюватись і не переносять свої штаби подалі від цивільних обʼєктів. Що більше не причетних до нападів на Ізраїль цивільних убиває ЦАХАЛ, то більшу легітимність мають хамасівці у своїй боротьбі — як серед міжнародної спільноти, так і серед місцевого населення. І «Євангеліє», пише Local Call, їм у цьому поки що допомагає.