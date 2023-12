Що подивитися у вихідні. Трилер «Ілюзія безпеки» з Джулією Робертс і Мегаршалою Алі, різдвяний мультфільм про Бетмена і документалка про вбивство Джона Леннона

Апокаліптичний трилер «Ілюзія безпеки»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 2020 року американського письменника Румаана Алама. Аманда і Клей Сендфорди разом з дітьми-підлітками Арчі й Роуз знімають дім на Лонг-Айленді, щоб провести там відпустку. Спочатку все йде добре, але несподівано до них приходить містер Скотт із донькою Рут. Скотт каже, що це, власне, його заміський будинок, і оскільки в усьому місті зникла електрика, то вони приїхали переночувати. Аманда розлючена, що відпустка проходить не так, як вона хотіла. Але виявляється, що електрика зникла не просто так. Насувається щось жахливе, чого герої ще не усвідомлюють.

Leave the World Behind / Netflix / режисер — Сем Есмейл / у головних ролях — Джулія Робертс, Магершала Алі, Ітан Гоук, Міха'ла Герролд / тривалість — 2 години 21 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 74% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що екранізація в цьому випадку програє книзі, бо там була атмосфера жаху й невідомості, а у фільмі вона майже не відчувається. The Guardian, навпаки, пише, що це з усіх боків чудовий фільм із приголомшливим акторським складом.

Підлітковий серіал «Моє життя з Волтерами»

Про що серіал. Адаптація однойменного роману 2014 року американської письменниці Алі Новак. Родина 15-річної Джекі Говард з Нью-Йорка гине в автомобільній катастрофі. Її опікунами стає сімʼя Волтерів з міста Сільвер-Фолз у Колорадо — ветеринарка Кетрін, її чоловік Джордж, сім їхніх синів, одна донька і два племінники. Джекі доводиться будувати стосунки з новою величезною родиною, а хлопці — Алекс і Коул — закохуються у свою нову зведену сестру.

My Life with the Walter Boys / Netflix / шоуранерка — Мелані Холсол / у головних ролях — Ніккі Родріґес, Сара Рафферті, Марк Блукас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал боїться показати справжню драму і проблеми, але кінець першого сезону дає надію, що в другому буде інакше. Variety каже, що серіал міг би бути чудовим, якби добре розкрив хоча б щось, крім любовного трикутника.

Анімаційний серіал «Веселий малий Бетмен»

Про що фільм. Різдвяний повнометражний мультфільм із всесвіту DC Comics. Син Бетмена, 8-річний Деміен Вейн мріє боротися зі злом у Ґотем-Сіті разом із батьком. Але той справедливо вважає, що Деміен ще замалий для цього. Напередодні Різдва хлопчик випадково залишається сам у маєтку Вейнів, і якраз у цей момент туди пробираються грабіжники. Тепер Деміену треба не тільки перемогти цих злодіїв, але й розкрити багато масштабніший план ґотемських лиходіїв, які вирішили вкрасти в міста Різдво.

Merry Little Batman / Amazon Prime / режисер — Майк Рот/ у головних ролях — Йонас Кібріб, Люк Вілсон, Джеймс Кромвелл, Девід Горнсбі / тривалість — 1 година 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Daily Beast каже, що це милий сімейний мультик, якому, втім, бракує енергії багатьох інших мультфільмів DC. The Hollywood Reporter пише, що дітям стрічка точно сподобається, а найменших може й познайомити зі всесвітом Бетмена.

Документальний серіал «Джон Леннон: Вбивство без суду»

Про що серіал. Восьмого грудня 2023 року виповнилося 43 роки відтоді, як Джона Леннона вбив Марк Чепмен, який досі сидить у вʼязниці. Новий документальний серіал розповідає про останній день Леннона, розслідування його вбивства і суд над Чепменом.

John Lennon: Murder Without a Trial / Apple TV+ / режисери — Роб Колдстрім і Нік Голт / голос за кадром — Кіфер Сазерленд / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The Guardian критикує серіал за дрібку конспірології, але хвалить за велику кількість спікерів, серед яких вперше зʼявився психіатр, що оглядав Чепмена після затримання. CNN пише про парадоксальність цієї документалки: у ній багато говорять про те, що Чепмен не мав отримати тієї слави, заради якої він убив Леннона, — але сам серіал якраз на це й працює, бо головним персонажем історії в авторів вийшов саме Чепмен.

