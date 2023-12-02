Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Кульгавих коней», різдвяна комедія з Едді Мерфі та несподівано чудовий спіноф «Олівера Твіста» від Disney

Шпигунський серіал «Кульгаві коні» — третій сезон

Про що серіал. Екранізація романів британського письменника Міка Геррона. Молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює тренувальне завдання. За це його відсилають до відділу «Кульгаві коні» — підрозділу невдах — на марудну паперову роботу. Начальник відділу Джексон Лемб — старий розвідник, який давно махнув на все рукою та просто чекає, коли його співробітники звільняться. Але невдовзі після прибуття Картрайта «Кульгаві коні» опиняються в центрі великої шпигунської гри. Перший сезон був заснований на однойменному романі Геррона, другий — на романі «Мертві леви», третій показує події наступного роману «Реальні тигри».

Slow Horses / Apple TV+ / режисер — Сол Мецштейн / у головних ролях — Ґері Олдмен, Джек Лауден, Крістін Скотт Томас, Кетрін Вотерстон, Сопе Дірісу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Variety називає третій сезон чудовим і похмурим. The Wall Street Journal пише, що й у 2023-му «Кульгаві коні» — один з найкращих серіалів року.

Різдвяна комедія «Родинний обмін»

Про що фільм. Фільм частково заснований на дитячій книжці Bedtime for Mommy 2010 року американської письменниці Емі Круз Розенталь. Подружжя Джесс і Білл Вокери, їхні діти-підлітки Сісі та Ваятт, зовсім малий Майлз і французький бульдог Піклз — звичайна американська родина. Але напередодні Різдва стається дивне — батьки раптово міняються тілами з дітьми. Джесс тепер живе в тілі Сісі, Білл — у тілі Ваятта, і навпаки. Вдома починається хаос.

Family Switch / Netflix / режисер — Джозеф Макгінті Нікол (Макджі) / у головних ролях — Дженніфер Ґарнер, Ед Гелмс, Емма Маєрс / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 38% від критиків, 69% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що це типова різдвяна сімейна комедія, але в ній навіть забагато кліше цього жанру. New York Times каже, що фільм вражає кількістю грубих і масних жартів, яких зовсім не очікуєш у сімейних комедіях.

Комедійний бойовик «Готові»

Про що серіал. Терористи погрожують підірвати Лас-Вегас. ЦРУ відправляє в місто загін спеціальних операцій, зібраний з представників різних служб і підрозділів. Вони швидко знешкоджують терористів і бомбу, а потім залишаються у Вегасі святкувати перемогу. Але на ранок, коли всі страждають від похмілля, виявляється, що та бомба була фальшива. А справжня — вона все ще десь у місті.

Obliterated / Netflix / шоуранери — Джон Гурвіц, Гайден Шлосберґ, Джош Гілд / у головних ролях — Шеллі Генніґ, Нік Зано, Терренс Террелл / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 46% від критиків, 78% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. IGN пише, що і комедійна частина серіалу, і екшн-сцени слабенькі, хоча інколи посміятися можна. The Guardian журиться, що гарна ідея серіалу та непоганий перший епізод, зрештою, не пропрацювали як треба.

Різдвяна комедія «Провулок цукрової тростини»

Про що фільм. Напередодні Різдва мешканці затишного сімейного району вирішують організувати конкурс, хто краще прикрасить свій дім. Кріс Карвер, якого нещодавно звільнили з роботи, хоче перемогти, щоб зберегти різдвяний дух у своїй родині й виграти приз $100 тисяч. Але розуміє, що в деяких сусідів виходить краще. У магазині прикрас він зустрічає дивну жінку на імʼя Пеппер, яка пропонує йому допомогти, задіявши магію. Кріс радо погоджується і готується святкувати перемогу, аж раптом дізнається, що Пеппер — зла ельфійка, яка перетворює людей на порцелянових ляльок.

Candy Cane Lane / Amazon Prime / режисер — Реджіналд Гадлін / у головних ролях — Едді Мерфі, Трейсі Елліс Росс, Джилліан Белл, Дженнея Уолтон, Нік Офферман / тривалість — 1 година 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,3.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що завдяки фантастичним елементам ця стрічка вирізняється з-поміж інших різдвяних комедій цього року, але вона все ще передбачувана, місцями нудна і недолуга. The Hollywood Reporter відмічає гарну гру багатьох акторів, але вважає, що все ж фільм, як і більшість сучасних комедій, розпадається на окремі епізоди і не сприймається, як цільна історія.

Пригодницький серіал «Спритний Пройда»

Про що серіал. Спритний Пройда, якого насправді звуть Джек Докінз — другорядний персонаж роману «Олівер Твіст» Чарльза Дікенса. В серіалі він тепер основний герой — колишній крадій і вуличний злодій, який переїхав до Австралії й став хірургом. Адже для цієї професії також потрібні спритні пальці. Несподівано темне минуле наздоганяє Докінза у вигляді Фейгіна — професійного злочинця, на якого Джек колись працював.

The Artful Dodger / Disney+ / шоуранери — Джеймс Макнамара, Девід Махер, Девід Тейлор / у головних ролях — Томас Сангстер, Девід Тьюліс, Мая Мітчелл, Деймон Герріман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian відмічає дику енергію серіалу, яка не дає глядачам нудьгувати. The Hollywood Reporter каже, що серіал гарний, але може бути ще кращим, якщо шоуранерам дадуть на другий сезон трохи більше ресурсів.

Комедійний серіал «Букмекер»

Про що серіал. Денні з Лос-Анджелесу — букмекер старої школи. Він не працює в інтернеті, а досі приймає ставки на спортивні змагання телефоном і особисто їздить збирати борги, разом зі своїм другом, велетенським витуряйлом Реєм. У Каліфорнії, де живе Денні, інтернет-букмекери заборонені, але вже скоро заборону можуть зняти, і герой потроху відчуває, що його часи минають.

Bookie / Max / шоуранери — Чак Лоррі та Нік Бекей / у головних ролях — Себастьян Маніскалко, Омар Дорсі, Андреа Андерс, Ванесса Ферліто / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Chicago Sun-Times пише, що це дотепний і по-своєму милий, але вже майже історичний серіал. The Daily Beast каже, що Денні вийшов доволі багатовимірним і непростим персонажем.

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