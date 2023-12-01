Теж не пам’ятаєте, коли востаннє висиплялися? Досвід пінгвінів нам всім у поміч — вони засинають понад десять тисяч разів на добу, але цей сон триває секунди. Переказуємо нове дослідження Science

Антарктичних пінгвінів ще називають підборідними — через тонке «підборіддя» з чорного пірʼя. Їхній зріст — приблизно 60-70 см, вага — близько 4,5 кг. Вони гніздяться на скелястих схилах уздовж Антарктичного півострова та навколишніх островів. І це — не найкращий час для сну.

Колонії переповнені й галасливі. Пінгвіни знищують яйця конкурентів, щоб зайняти кращу місцинку на майданчику. За колонією постійно пильнує фолклендський поморник — хижий морський птах, схожий на чайку і такий самий ненажерливий. Він не страшний для дорослих пінгвінів, але любить поласувати пташенятами чи яйцями. Зрештою, пінгвінам доводиться довго чергувати, поки їхній партнер піде в море по їжу й повернеться. Поспати в таких умовах — те ще завдання.

Поль-Антуан Лібурель, дослідник Ліонського дослідницького центру неврології у Франції, який вивчає сон тварин, разом із колегами вирушив до великої колонії гніздування пінгвінів на острові Кінг-Джордж, неподалік від Антарктичного півострова. Дослідники зловили одного пінгвіна й оснастили його датчиками, які вимірюють електричну активність мозку. Він показує, коли мозок пінгвіна працює в сплячому режимі. Команда також прикріпила датчики до шиї птиці, щоб відстежувати рухи голови, та GPS-монітор до спини, щоб бачити активність пінгвіна в морі. У декількох гніздах розмістили відеокамери, щоб спостерігати за поведінкою пінгвінів. Усього стежили за чотирнадцятьма пінгвінами.

На відео дослідники побачили, що в пінгвінів, які стоять чи лежать, швидко рухаються очі й опускаються голови — так вони спали. Ці періоди тривали всього по 3-4 секунди, але за день їх було близько 11 тисяч. Лібурель каже — такі стани типові для багатьох видів. В людей вони теж є — коли ми засинаємо на секунди, але одразу прокидаємося. Це ще називають «ловити окунів». Та мало хто може накопичити 10-11 годин таких мікроснів, які б замінили повноцінний сон.

Дослідники не очікували, що пінгвіни можуть витримувати таку екстремальну фрагментацію сну. Оскільки так робили всі особини, за якими вони спостерігали, Лібурель вважає, що це типова поведінка пінгвінів, яка дозволяє їм відпочивати, але водночас — і стежити за своїми гніздами.

Безперервний, багатогодинний нічний сон вважається необхідним для того, щоб людський мозок перезавантажився та зберіг спогади. Висновки групи Лібуреля говорять про те, що сон тварин може буди зовсім інакшим. Це також спростовує давнє переконання, що фрагментований сон шкідливий. Для антарктичних пінгвінів точно ні — він, по суті, легально дозволяє їм спати на роботі.

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