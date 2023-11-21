107 років тому затонув «Британік» — молодший брат «Титаніка». Згадуємо, як розкішний лайнер не вирушив у жоден круїз, а став найбільшим плавучим шпиталем Першої світової (в архівних кадрах)

З кінця ХІХ століття між Великою Британією та Німеччиною розгорнулося змагання — хто збудує найбільший, найшвидший та найрозкішніший лайнер. У 1907 році до перегонів приєдналася чергова британська компанія The White Star Line. Вона вирішила не змагатися з конкурентами у швидкості лайнерів, натомість планувала перевершити їх за розмірами та розкішшю.

Керівництво The White Star Line замовило аж три трансокеанічних лайнери нового класу. Перший під назвою «Олімпік» заклали на корабельнях Белфасту в грудні 1908 року. У березні наступного року поруч почали зводити другий лайнер — «Титанік».

Будівництво лайнерів «Олімпік» (праворуч) і «Титанік» на корабельнях у Белфасті, 1909 рік. Getty Images / «Бабель»

Це були девʼятипалубні гіганти — майже 270 метрів завдовжки, понад 50 метрів заввишки й близько 30 метрів завширшки. Вони вміщували понад 3 000 пасажирів та членів екіпажу. За розкішшю інтерʼєрів лайнери могли конкурувати з найбільш фешенебельними готелями того часу. Всередині було кілька ресторанів, кафе та їдалень, басейн, лазня, бібліотека, окремі кімнати для відпочинку, дозвілля, куріння, танців. Між палубами можна було пересуватися сходами та ліфтами. Найрозкішніші каюти першого класу мали окрему вітальню, дві спальні, гардеробні, окремі ванну і вбиральню, а також у них був вихід на приватну прогулянкову палубу.

Інтерʼєри лайнера «Олімпік», 1910—1920 роки. Getty Images / «Бабель»

У свій перший трансатлантичний рейс «Олімпік» вирушив у червні 1911 року. А у вересні того ж року зіткнувся з військовим кораблем «Хоук» під час виходу з гавані Саутгемптону. «Олімпік» отримав велику пробоїну, утім, зміг без сторонньої допомоги повернутись до порту. Тоді під час зіткнення ніхто з людей на обох кораблях не загинув і не отримав серйозних травм.

Пробоїна в борту «Олімпіка» після зіткнення з крейсером «Хоук», 20 вересня 1911 року. Getty Images / «Бабель»

З «Титаніком» усе вийшло набагато гірше. У ніч з 14 на 15 квітня 1912 року він зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Великої Британії до США та затонув у Північній Атлантиці. Ця катастрофа стала однією з найбільших в історії корабельних аварій у мирний час — 1 514 із 2 224 людей на борту загинули. Більшість померла від переохолодження в крижаній океанській воді. А перше судно прийшло на порятунок до місця аварії лише за півтори години.

Графічний малюнок катастрофи «Титаніка», квітень 1912 року. Getty Images / «Бабель»

Третій із запланованих суперлайнерів «Британік» почали будувати наприкінці листопада 1911 року. Він мав стати ще розкішнішим за своїх попередників. Та після загибелі «Титаніка», що викликала значний світовий резонанс, компанія The White Star Line вирішила врахувати безпекові недоліки. «Британік» оснастили додатковими водонепроникними перегородками й подвійною обшивкою корпусу в районі машинних відділень. Усе це мало дати змогу кораблю триматися на плаву навіть, якщо вода затопить шість відсіків трюму.

Найрадикальніших змін зазнала система порятунку пасажирів. Крім рятувальних шлюпок, уздовж бортів на «Британіку» встановили вісім пар спеціальних кранів на електричній тязі, які могли швидко спустити додаткові шлюпки. Їх на борту було 48, кожна вміщувала щонайменше 75 людей. Це означало, що одночасно врятуватися могли всі 3 309 пасажирів і члени екіпажу. Для порівняння, на «Титаніку» було всього 20 рятувальних шлюпок.