На Близькому Сході все погано, і не в останню чергу через керівництво Ізраїлю. Розповідаємо, як Біньямін Нетаньягу після 15 років при владі перестав влаштовувати всіх

Двадцять сьомого жовтня ізраїльська газета «Єдіот ахронот» опублікувала записи групового чату кібуцу Нір Оз ― поселення на 400 людей, розташованого за кілометр від сектора Гази. Після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня третина його мешканців вважаються вбитими, викраденими чи зниклими безвісти. Часу на звірства в терористів виявилось достатньо ― ізраїльські війська зайшли в Нір Оз майже через вісім годин після нападу. Частина будинків тоді вже згоріли: у випадках, коли люди ховались у захищеній кімнаті, хамасівці підпалювали весь дім, щоб його мешканці згоріли чи вчаділи.

Цей чат ― суцільний страх і розпач: хтось писав, що в його дім зайшли терористи з ножами, хтось повідомляв про смерть сусіда. І рефреном йшло запитання «Де військові? Чому досі ніхто не прийшов на порятунок?». Стаття мала символічну назву «Держава Ізраїль вийшла з чату».

Негативне ставлення до теперішньої влади ― одна з головних емоцій в ізраїльському суспільстві після 7 жовтня. І найбільше дістається премʼєр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Згідно з недавнім опитуванням 80% ізраїльтян вважають його винним у численних жертвах терористів ХАМАС. Мовляв, він дозволив собі заплющити очі на ситуацію з безпекою. І замість повідомляти громадянам неприємні новини й закликати до пильності, загрався в популізм.

Нетаньягу вперше обійняв посаду премʼєр-міністра Ізраїлю в 1996 році й видавався молодим реформатором. Він став першим очільником країни, який народився після того, як вона здобула незалежність. Першим із чудовою англійською. Тим, хто допоміг IT-сфері країни стати однією з провідних у світі та зміг домовитися з кількома арабськими державами про фактичний мир. За словами близьких знайомих Нетаньягу, які в The New York Times Magazine наводить журналістка Рут Маргаліт, він бачить себе щонайменше ізраїльським Черчиллем, що привів країну до миру і процвітання. От тільки премʼєр, який на посаді тримається понад 15 років, хоче більше влади й часу.

Біньямін Нетаньягу на святковій церемонії з нагоди його обрання премʼєр-міністром Ізраїлю 2 червня 1996 року. У віці 46 років він став наймолодшим очільником країни в її історії. Getty Images / «Бабель»

Конституції з чітко розділеними повноваженнями гілок влади Ізраїль не має ― замість неї держава керується чотирнадцятьма так званими базовими законами. І з початку цього року Нетаньягу намагається змінити ті з них, що відповідають за роботу Верховного суду. Якщо йому вдасться, це зробить суди залежними від урядової коаліції та зіграє на руку премʼєру: наразі Нетаньягу фігурує у трьох судових справах, де його звинувачують у корупції. Матеріали справ видають нескромні запити сімʼї Нетаньягу: часті закупівлі шампанського, ювелірних прикрас і сигар, вимоги до місцевої преси правильно висвітлювати життя та правління Бібі ― так Нетаньягу називають у народі, а також втручання в процес призначення державних чиновників.

Спроба Нетаньягу змінити законодавство призвела до масових протестів: на вулиці Тель-Авіва та інших великих міст виходили сотні тисяч людей. «Ми самі судді у своїй країні», ― було написано на одному з банерів, які тримали протестувальники. Під таким тиском уряду і правлячій партії «Лікуд» довелося відмовитися від реформи ― однак тоді запротестували прихильники партії. Нетаньягу почав стрімко втрачати рейтинг ― і влітку вирішив знов спробувати протягнути судову реформу. Криза в країні поглибилась. Згаданий вище матеріал у The New York Times Magazine був присвячений саме цьому. Він називався «20 років влади, хвастощів та его Біньяміна Нетаньягу». Він вийшов 6 жовтня ― напередодні нападу ХАМАС.