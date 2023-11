На Близькому Сході все погано, і не в останню чергу через керівництво Ізраїлю. Розповідаємо, як Біньямін Нетаньягу після 15 років при владі перестав влаштовувати всіх

Джерела:

The State of Israel has left the group. Англомовна версія видання «Єдіот Ахронот», 27 жовтня.

Benjamin Netanyahu’s Two Decades of Power, Bluster and Ego. Рут Маргаліт у The New York Times Magazine від 27 вересня / 6 жовтня 2023 року.

The Hamas horror is also a lesson on the price of populism. Юваль Ной Гарарі, у The Washington Post від 11 жовтня 2023 року.

This Is the Biggest Mistake Netanyahu Has Made Since the Hamas War Began. Аншель Пфеффер у Haaretz, 29 жовтня 2023 року.

Israel: From the Six-Day War to the Six-Front War. Томас Фрідман у The New York Times, 25 жовтня 2023 року.

Netanyahu is an albatross around Biden’s neck. Едвард Люс у Financial Times, 1 листопада 2023 року.