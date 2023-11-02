35 років тому студент зі США Роберт Морріс (майже) випадково зламав Інтернет, запустивши туди свого «хробака». Згадуємо про першу масштабну хакерську атаку, яка назавжди зруйнувала довіру в мережі

У 1989 році британський вчений з Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) Тім Бернерс-Лі представив концепцію «Всесвітньої павутини», яка стала основою вже сучасного Інтернету, а наступного року запустив перший у світі вебсайт.

Його концепція зʼявилась не на порожньому місці. У 1980-х «інтернетом» почали називати мережу Arpanet, засновану Міноборони США. На той час уже зʼявилась електронна пошта і списки поштових розсилок, групи новин і дошки оголошень. Навіть розробили систему доменних назв. А завдяки розвитку протоколів передачі даних зʼявилася можливість спілкуватися в реальному часі — це були перші онлайн-чати. Після прокладання трансатлантичного кабелю до Європи мережа стала міжнародною. У США з нею сконектили близько 60 000 компʼютерів. Та основними користувачами все ж лишались переважно наукові, військові й урядові установи.

Компʼютерний клас у Білтонській школі, вересень 1988 року. Getty Images / «Бабель»

Якщо військові та чиновники ще хоч якось підстраховувались, то в тодішній науковій, особливо студентській спільноті Інтернет сприймали як відкритий майданчик для спілкування та обміну думками, побудований на довірі. Тобто про компʼютерну безпеку мало хто замислювався. Наприклад, імʼя облікового запису, зазвичай реальне імʼя користувача, часто збігалося з паролем. А тодішні генератори паролів мали відносно невеликий ліміт — приблизно 400 слів.

Усе змінилося ввечері 2 листопада 1988 року. Близько 20:30 з компʼютера Массачусетського технологічного інституту в мережу потрапила невідома шкідлива програма. Так почалася перша масштабна кібератака в історії Інтернету. Програму згодом назвали «хробак Морріса» на честь її творця — 23-річного аспіранта кафедри компʼютерних наук Корнельського університету в Нью-Йорку Роберта Теппена Морріса.

Згодом на суді Морріс казав, що хотів лишень «продемонструвати неадекватність поточних заходів безпеки в компʼютерних мережах, використовуючи виявлені ним вразливості». За початковим задумом Морріса його хробак мав вражати лише компʼютери з певною версією операційної системи. Він міг зламувати паролі, використовуючи імена облікових записів, та містив близько 900 додаткових варіантів паролів для зламу. А ще міг приховано інсталюватись, навіть якщо системні адміністратори намагалися вручну його обдурити — відповідали «так» на запит хробака, чи вже встановлена ця шкідлива програма на конкретному компʼютері.

Дискета з кодом «хробака Морріса» в Музеї комп’ютерної історії в Кремнієвій долині, 2006 рік. Wikimedia

Та під час написання коду програми Морріс припустився кількох, здавалося б, незначних помилок, які зрештою стали фатальними. Замість обмежитись конкретними операційками, його хробак почав вражати всі машини, підʼєднані до Інтернету. Та що найгірше — він постійно створював власні копії навіть на вже заражених компʼютерах. Це сповільнювало їхню роботу аж до повного вимкнення. Крім того, постійні запити з уражених компʼютерів досить швидко перевантажили мережу. Ця особливість «хробака Морріса» була де в чому подібна до сучасних DDoS-атак, які перевантажують компʼютери чи мережі великою кількістю зовнішніх запитів.

Ще одна підступна фішка хробака полягала в тому, що його код на перший погляд не виглядав шкідливим. Він не псував і не знищував файлів, а також не містив логічних бомб — тобто не був запрограмований запускатися в певний час.

Першими про атаку невідомої програми пізно ввечері 2 листопада заявили студенти Каліфорнійського університету в Берклі. Згодом на сполох забили військові та спецслужби, але вдіяти нічого не змогли. Упродовж наступних 24 годин хробак уразив близько 6 000 компʼютерів, тобто майже 10% усіх підʼєднаних до Інтернету. Постраждали компʼютери багатьох університетів, зокрема Гарварду, Стенфорду і Принстону, а також держустанов, військових обʼєктів та центрів NASA. Дехто в паніці відʼєднував компʼютери від мережі та стирав з них усі дані.