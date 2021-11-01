Сколько человек в Украине умерли за октябрь от ковида? 11 578 ― считаем во Дворцах «Украина»

В Украине за сутки, 31 октября, выявили 13 936 новых заболевших коронавирусом, умерли 298 человек. За последний месяц в Украине установили сразу несколько ковидных рекордов — по количеству вакцинированных и, к сожалению, по количеству заболевших и умерших за сутки. Последние две недели мы считали количество умерших от ковида в «Боингах», «хрущевках», автомобилях и кинотеатрах, в тубдиспансерах, продуктовых рынках, кремациях и маршрутках «Богдан». Всего же за октябрь 2021 года от коронавируса умерли 11 578 человек. Это больше трех заполненных залов главной концертной площадки страны — Дворца «Украина», который вмещает 3 714 зрителей.