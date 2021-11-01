В Украине за неделю вакцинировали 1,7 млн человек. За последние сутки COVID выявили почти у 14 тысяч украинцев

За прошедшую неделю, с 25 по 31 октября, в Украине сделали 1 740 231 прививку — это больше, чем за весь июнь.

Также за последние сутки, 31 октября, медики выявили 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 905, медработников —111). От осложнений заболевания умерли 298 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 68 тысяч человек умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.