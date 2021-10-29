Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 648 ― считаем в «Богданах»

В Украине на утро 29 октября новый суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом — 26 870 человек. В больницы попали 5 463. Также в течение суток почти 290 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Первую дозу получили 214 103, а вторую — 75 138. Минздрав снова напоминает, что 94 процента госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. За четверг, 28 октября, от коронавируса умерло 648 человек. Это 13 городских автобусов «Богдан» модели А091 примерно с 50 пассажирами в каждом.