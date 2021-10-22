Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 614 — считаем в кинотеатрах

В Украине на утро 22 октября три новых ковидных рекорда. За сутки вакцинировали рекордное количество человек — почти 270 тысяч. Первую дозу получили 184 107 человек, вторую — 85 559. Но Минздрав снова напоминает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. Также побито еще два вчерашних рекорда. Первый — количество новых больных. За четверг выявили 23 785 инфицированных, в больницы попали 5 141 человек. Второй — новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки умерли 614 человек. Это три зала кинотеатра с чуть более чем 200 зрителями в каждом.