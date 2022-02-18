ДТП с кортежем Ярославского: экспертиза обнаружила на авто следы сокрытия преступления

Эксперты Нацполиции обнаружили на автомобиле из кортежа бизнесмена Александра Ярославского следы замывания. По мнению правоохранителей, это может говорить о попытке сокрытия следов смертельного ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В рамках комплексных судебных экспертиз эксперты обследовали два автомобиля Mercedes из кортежа, включая тот, который сбил человека.
«Эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно — передняя часть, колеса и днище, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности», — сказано в сообщении.
- 9 февраля на дороге Киев — Харьков — Довжанский произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на пешехода. На месте аварии обнаружили номерной знак кортежа «0018». Погибшим оказался 36-летний житель Харьковской области.
- Сам бизнесмен заявил, что не был на месте ДТП. В его компании заявили, что за рулем был водитель, который работал в одной из вспомогательных служб. Он и пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем.
- Глава МВД 10 февраля уволил начальника полиции области и заявил, что дело пытались сфальсифицировать — водитель дал ложные показания, его не было на месте ДТП. ГБР открыло дело против правоохранителей.
- 15 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что из морга исчезла одежда погибшего, но на следующий день полиция ее нашла.
- Бизнесмен Александр Ярославский, который находится в Лондоне, заявил, что правоохранители «подгоняют» под него дело.