С 21 февраля Австралия открывает границы для полностью вакцинированных туристов

После двух лет перерыва Австралия снова полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных туристов.

Об этом премьер-министр Скотт Моррисон, передает Reuters.

Он заявил, что новые правила вступят в силу 21 февраля 2022 года.

В то же время, невакцинированным путешественникам все равно придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию. После этого они должны пройти карантин в гостинице, если им все-таки разрешили въехать в страну.

Ограничения будут сняты, поскольку с начала февраля в Австралии наблюдалось замедление ежедневного прироста инфицирований и случаев госпитализации.