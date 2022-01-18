КНДР подтвердила запуск двух тактических управляемых ракет. Они «точно поразили цель»

Северная Корея подтвердила, что 17 января провела испытание двух тактических управляемых ракет. Заявление Пхеньяна 18 января опубликовало Центральное информационное агентство Северной Кореи.
Ракеты, запущенные с западной части КНДР, «точно поразили цель на острове в Восточном море Кореи». Целью испытаний было «изучить оружие и подтвердить его правильность, безопасность и эффективность».
В понедельник, 17 января, южнокорейские военные заявили, что обнаружили две баллистические ракеты малой дальности. По предварительным оценкам Японии, полет ракет составляет около 300 км с максимальной высотой 50 км.
Эти испытания прошли вслед за тремя предыдущими: Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 января и 11 января, а 14 января Пхеньян также опробовал две баллистические ракеты малой дальности, которые запустил с поезда.
- В начале года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. США и Запад призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея тоже разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразную гонку на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, запускаемую с подводных лодок. В ближайшее время Южная Корея намерена запустить и собственную космическую ракету.