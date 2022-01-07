SpaceX провела первый в этом году запуск группы интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX провела первый в этом году запуск группы спутников интернет-покрытия системы Starlink.

На низкую околоземную орбиту запустили 49 спутников. Запуск провели со стартового комплекса 39A центра Кеннеди во Флориде в 23:49 по киевскому времени. Груз на орбиту вывела ракета-носитель Falcon 9, которая в свое время запускала миссии GPS III-4, GPS III-5 и Inspiration4 с гражданским экипажем.

Запуск Starlink прошел успешно. Первая ступень ракеты вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане через 14 минут полета.