В Атлантическом океане приводнился корабль с полностью гражданским экипажем миссии Inspiration4

В Атлантическом океане успешно приводнился экипаж миссии Inspiration4 — это первый полностью гражданский экипаж, который когда-либо побывал на орбите Земли.

Об этом говорится в Twitter миссии, а детали пишет BBC.

Ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon запустили 16 сентября в 03:02 по Киеву. Приводнился экипаж 19 сентября в 2:06.

Планировалось, что космический корабль Dragon не будет лететь рядом с Международной космической станцией (МКС), вместо этого он отправится в «свободный полет» на заданную высоту — 575 километров. Экипаж, прошедший шестимесячную подготовку, ежедневно облетал Землю более 15 раз.

Команду Inspiration4 возглавил миллиардер Джаред Айзекман, исполнительный директор фирмы электронной коммерции Shift4 Payments Inc., который выполнял функции командира миссии. Он заплатил нераскрытую сумму — по оценкам журнала Time примерно $200 миллионов за все четыре места на борту Crew Dragon.

К Айзекману присоединились трое избранных им незнакомцев: