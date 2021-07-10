SpaceX создала третью беспилотную плавучую посадочную платформу. Маск показал видео

Американская космическая компания SpaceX создала третью беспилотную плавучую посадочную платформу, которую назвали A Shortfall of Gravitas (ASOG).
Об этом пишет Space Explored.
Автономная платформа предназначена для мягкой посадки ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. Станция будет работать на Восточном побережье США вместо своей предшественницы Of Course I Still Love You (отправили работать на Западное побережье). ASOG будет использоваться в паре с платформой Just Read the Instructions.
Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео работы ASOG.
- В мае сообщалось, что SpaceX построит два плавучих космодрома на базе двух купленных в начале 2021 года буровых установок. Нефтяные платформы, которые в 2022 году должны стать космодромами «Деймос» и «Фобос», расположены недалеко от исследовательского центра Starship в Бока-Чика.