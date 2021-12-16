В Украине за сутки вакцинировали более 140 тысяч человек, 355 COVID-пациентов умерли

В Украине за минувшие сутки, 15 декабря, медики выявили 9 590 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 864 ребенка и 115 медработников). От осложнений заболевания умерли 355 пациентов, а накануне — 356.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 92 313 человек умерли от осложнений болезни, а 3,2 миллиона граждан выздоровели.

Также за сутки медики вакцинировали 142 926 человек, из них одну дозу получили — 47 519, а полностью иммунизированы — 95 407.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 269 055 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 735 628.

В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.