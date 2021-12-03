В Австрии избрали нового канцлера. Им стал глава МВД Карл Нехаммер

В Австрии 3 декабря избрали нового федерального канцлера — Карла Нехаммера, главу Министерства внутренних дел.
Эту информацию сам Нехаммер подтвердил во время пресс-конференции, цитирует Orf.
За него единогласно проголосовали и назначили новым лидером правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и федеральным канцлером.
Перед этим 3 декабря канцлер Александер Шалленберг объявил, что собирается в отставку. В своей должности он пробыл всего полтора месяца. А днем ранее бывший канцлер Себастьян Курц объявил о выходе из политики и о том, что он покидает пост главы правящей Австрийской народной партии.
- 6 октября в Вене прокуратура провела обыски в офисе Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений — исследования, опубликованные в СМИ за счет Минфина. Они якобы содержат неправдивые данные и имели целью продвигать политику правительства. Под подозрением Курц и его ближайшее окружение.
- 8 октября в парламенте потребовали отставки Курца и грозили ему вотумом недоверия. На следующий день Курц сам ушел в отставку. Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг.
- 18 ноября с Курца сняли иммунитет, а уже 2 декабря он объявил о своей отставке со всех политических постов.