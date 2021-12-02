Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политики

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит с должности главы Австрийской народной партии и слагает мандат депутата.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 2 декабря, сообщает The Local.

Курц назвал последние несколько месяцев «невероятно напряженным временем» и «американскими горками эмоций».

Экс-канцлер сказал, что недавнее рождение сына дало ему понять, что он больше не хочет заниматься политикой.

Отдельно Курц прокомментировал предъявленные против него обвинения в коррупции, назвав их «ложными». В то же время он заверил, что не является «ни святым, ни преступником».

В пятницу, 3 декабря, состоится заседание федерального исполнительного органа партии, на котором Курц передаст председательство в Австрийской народной партии Августу Вегингеру.

СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщают, что следующим федеральным канцлером Австрии станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.