Австрийский канцлер Шалленберг объявил, что собирается в отставку. На своем посту он всего полтора месяца

Канцлер Австрии Александер Шалленберг намерен уйти в отставку всего через семь недель после вступления в должность.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

О намерении уйти в отставку Шалленберг сообщил через несколько часов после того, как бывший канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики — он покидает должность главы правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и слагает мандат депутата.

Шалленберг заявил, что освободит свое кресло, как только станет известен новый глава партии ÖVP.

«Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста — главы правительства и федерального председателя партии, набравшей в Австрии наибольшее количество голосов, должны быть быстро воссоединены в одних руках», — сказал канцлер, уточнив, что не собирается возглавить правящую партию.

Австрийские СМИ называют возможным будущим канцлером и главой ÖVP министра внутренних дел Карла Нехаммера.