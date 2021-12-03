Австрийский канцлер Шалленберг объявил, что собирается в отставку. На своем посту он всего полтора месяца

Канцлер Австрии Александер Шалленберг намерен уйти в отставку всего через семь недель после вступления в должность.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
О намерении уйти в отставку Шалленберг сообщил через несколько часов после того, как бывший канцлер Себастьян Курц объявил об уходе из политики — он покидает должность главы правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и слагает мандат депутата.
Шалленберг заявил, что освободит свое кресло, как только станет известен новый глава партии ÖVP.
«Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста — главы правительства и федерального председателя партии, набравшей в Австрии наибольшее количество голосов, должны быть быстро воссоединены в одних руках», — сказал канцлер, уточнив, что не собирается возглавить правящую партию.
Австрийские СМИ называют возможным будущим канцлером и главой ÖVP министра внутренних дел Карла Нехаммера.
- 6 октября в Вене прокуратура провела обыски в офисе Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии. Правоохранители расследуют дело по обвинению в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений — исследования, опубликованные в СМИ за счет Минфина. Они якобы содержат неправдивые данные и имели целью продвигать политику правительства. Под подозрением Курц и его ближайшее окружение.
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- 18 ноября с Курца сняли иммунитет, а уже 2 декабря он объявил о своей отставке со всех политических постов.