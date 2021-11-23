Премьер Израиля привел на вакцинацию своего 9-летнего сына. В стране начали прививать детей 5—11 лет

В Израиле во вторник, 23 ноября, официально началась вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет. Прививку делают препаратом от Pfizer.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Премьер-министр Нафтали Беннетт привел на прививку своего девятилетнего сына Давида и призвал всех родителей сделать то же самое.
«Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль», — добавил глава правительства.
На самом деле детей начали вакцинировать еще в понедельник, 22 ноября. Тогда прививки сделали нескольким сотням детей и записали еще 24 тысячи на вторник — это примерно 2,5% от тех, у кого есть право на вакцинацию в этой возрастной группе.
У детей этой возрастной категории заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть случаи, когда болезнь может продолжаться с долгосрочными симптомами, такими как бессонница и мышечные боли. Министерство здравоохранения заверило, что вакцинацию детей сделают «максимально простой» для родителей: для этого по стране создадут мобильные пункты прививок.
В воскресенье премьер-министр Нафтали Беннетт предупредил, что Израиль столкнулся с возможной вспышкой вируса среди молодого населения. Отметим, что в Израиле вакцинируют и детей от 12 до 17 лет, также Pfizer.
- Вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет препаратом Pfizer уже разрешена в Канаде и США.
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, и только потом от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дії» детский ковид-сертификат.