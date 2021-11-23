Премьер Израиля привел на вакцинацию своего 9-летнего сына. В стране начали прививать детей 5—11 лет

В Израиле во вторник, 23 ноября, официально началась вакцинация от коронавируса детей 5—11 лет. Прививку делают препаратом от Pfizer.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Премьер-министр Нафтали Беннетт привел на прививку своего девятилетнего сына Давида и призвал всех родителей сделать то же самое.

«Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль», — добавил глава правительства.