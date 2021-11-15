СБУ выявила крупные сети продажи COVID-сертификатов и тестов. Их «клиентами» стали более 10 тысяч человек

Служба безопасности разоблачила три крупные сети продажи фейковых сертификатов о вакцинации и тестов на коронавирус. Они действовали в Киеве, Львовской и Ровенской областях.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Массовое «производство» подделок имело широкий спектр «услуг». Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств», — говорится в сообщении.

В Киеве сеть организовал гражданин иностранного государства. В нее были вовлечены владельцы украинских туристических агентств, подделывающие сертификаты врачи и украинцы, которые ими пользовались. В общей сложности их «услугами» воспользовались около 6 тысяч человек. Большинство подделок — это отрицательные ПЦР-тесты. А за полноценный сертификат о вакцинации с внесением в базу мошенники брали по 10 тысяч гривен.

Аналогичные сети работали в Львовской и Ровенской областях. В общей сложности «клиентами» всех этих мошенников были более 10 тысяч украинцев. В среднем стоимость поддельного сертификата составляла несколько тысяч гривен, а теста – до тысячи.