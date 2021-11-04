Суд не дал забрать у «Укртранснафты» контроль над «трубой Медведчука»

Хозяйственный суд Киева отказал в иске компании «ПрикарпатЗападтранс» и оставил под контролем «Укртранснафты» (дочернее предприятие «Нафтогаза») часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».
Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины, который в июне этого года поручил отдать «Укртранснафте» в управление эту «трубу Медведчука».
Компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, просила суд признать недействительным и отменить решение Антимонопольного комитета о предоставлении «Укртранснафте» разрешения на управление нефтепродуктопроводом. Суд в итоге отказал в удовлетворении исковых требований.
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек (трех украинцев, пяти россиян) — среди них нардеп ОПзЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко (за финансирование терроризма). В тот же день СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который оказался в собственности компании из орбиты Медведчука. Сам нардеп отрицает свою причастность.
- Трубопровод арестовали, а уже 16 апреля он получил нового управителя в лице компании «Укртранснафта».
- В мае антикоррупционные органы сообщили, что установили факт мошенничества, который в 2017 году помог компании «ПрикарпатЗападтранс» в суде оставить за собой трубу.
- В июне «Укртранснафта» получила в управление «трубу Медведчука» с обязательством в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 миллиона гривен ежемесячного дохода для государства.