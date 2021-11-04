Мать Саакашвили просит Зеленского спасти сына, а политик написал письмо из грузинской тюрьмы

Мать бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой организовать отправку ее сына на лечение в Украину.
В видеообращении Гиули Аласания напомнила, что Саакашвили 35-й день на голодовке и ему «никто не помогает выжить».
«Может произойти все что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагается — тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет никаких условий для лечения таких больных», — заявила она.
Уполномоченная Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова тем временем опубликовала письмо от Саакашвили, в котором политик пожаловался на плохие анализы и резкое ухудшение здоровья.
«В последние дни показатели анализов сильно ухудшились, а правительство [Грузии], как вы, наверное, следите, прямо призывает к убийству. Так лидер их фракции прямо сказал, что если я не умру на 41-й день, то буду смешон», — сказано в письме Саакашвили.
Денисова призвала руководство Грузии соблюдать нормы международного права, в частности Конвенцию о защите прав человека, и попросила грузинские власти обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь.
Грузинские власти отказываются переводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику, а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили напомнил, что по закону человек имеет право на самоубийство. Президент Грузии категорически отказалась помиловать Саакашвили.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку у него есть украинское гражданство, сам политик против этого.
- 19 октября консилиум врачей в Грузии рекомендовал госпитализировать Саакашвили.
- 3 ноября Денисова сообщила, что Саакашвили потерял 20 кг веса.