Мать Саакашвили просит Зеленского спасти сына, а политик написал письмо из грузинской тюрьмы

Мать бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили, который голодает в грузинской тюрьме, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой организовать отправку ее сына на лечение в Украину.

В видеообращении Гиули Аласания напомнила, что Саакашвили 35-й день на голодовке и ему «никто не помогает выжить».

«Может произойти все что угодно, в любой момент. Но это никого не беспокоит. Единственное, что ему предлагается — тюремная больница. Где нет соответствующих специалистов, где нет никаких условий для лечения таких больных», — заявила она.

Уполномоченная Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова тем временем опубликовала письмо от Саакашвили, в котором политик пожаловался на плохие анализы и резкое ухудшение здоровья.

Людмила Денисова в Telegram

«В последние дни показатели анализов сильно ухудшились, а правительство [Грузии], как вы, наверное, следите, прямо призывает к убийству. Так лидер их фракции прямо сказал, что если я не умру на 41-й день, то буду смешон», — сказано в письме Саакашвили.

Денисова призвала руководство Грузии соблюдать нормы международного права, в частности Конвенцию о защите прав человека, и попросила грузинские власти обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь.

Грузинские власти отказываются переводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику, а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили напомнил, что по закону человек имеет право на самоубийство. Президент Грузии категорически отказалась помиловать Саакашвили.