Полиция сообщила о подозрении четвертому фигуранту нападения на журналистов «Схем»

Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы «Схемы» во время интервью с тогдашним главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером.
Об этом пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в комментарии «Радио Свобода».
Четвертым подозреваемым оказался начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны Укрэксимбанка.
Мужчина получил подозрение по статье 171 и 126 Уголовного кодекса.
Ранее о подозрении сообщили самому Мецгеру, директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову и работнику охраны Укрэксимбанка.
Напомним, 7 октября «Схемы» опубликовали расследование по поводу Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», куда он платит налоги. Сам Мецгер же заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. Сам Мецгер отстранен от должности на время служебного расследования и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранника отпустили под личное обязательство.