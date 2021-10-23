Совет судей Украины избрал кандидатов в Этический совет. В ЦПК раскритиковали половину из них

Совет судей Украины 23 октября определился с кандидатами в состав Этического совета.
Об этом сообщили в пресс-службе ССУ.
Больше всего голосов получили кандидаты:
- судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич;
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун;
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин;
- судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.
Решение уже раскритиковали в «Центре противодействия коррупции» (ЦПК), назвав минимум двух кандидатов «недостойными» из-за сомнительной репутации.
В частности, отмечается, что брат Юрия Трясуна — Павел — с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения «Беркут» в Киевской области, а в 2016 году судья Трясун в составе коллегии освободил из-под стражи беркутовца Александра Белова, обвиняемого в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года.
В то же время, по данным Фонда DEJURE, судья Сиверин, кроме подачи неправдивых сведений в декларации, выносил решения в пользу незаконных застройщиков. Также на него жаловались коллеги и руководитель аппарата суда, уверяя, что Сиверин осуществляет давление на работников суда и подстрекает их совершать действия за пределами полномочий. Судью неоднократно уличали в злоупотреблении своими процессуальными правами.
Теперь Высший совет правосудия обязан до 28 октября сформировать Этический совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.
Согласно закону № 5068, в Этический совет войдут три представителя судей и трое международных экспертов. Этот совет проверит на добродетель всех действующих членов ВСП, а также будет проверять кандидатов на эту должность. Если Этический совет признает члена ВСП недобродетельным, то его полномочия будут приостановлены до рассмотрения этого вопроса субъектом его выдвижения — съездом судей, съездом адвокатов или другим. У международных экспертов будет право решающего голоса при оценке добродетели.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В результате Госдеп США призвал Совет судей разблокировать судебную реформу. Провести эту реформу Зеленский обещал Байдену.
- 21 сентября Совет судей Украины объявил конкурс на должность члена Этический совет, хотя по закону Совет судей должее назначить хотя бы одного своего представителя еще до 13 сентября.
- 8 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд Украины с вопросом о «неконституционности» ряда полномочий Этического совета.
- 21 октября просьбу о приостановлении судебной реформы подали в Окружной административный суд Киева.