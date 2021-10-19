СБУ открыла уголовное производство против «Харьковгаза» из-за отключения целого села от газоснабжения

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, при которых «Харьковгаз» в начале октября под видом ремонтых работ отключил газоснабжение в селе Благодатное Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно прикрываясь президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

Сразу после отключения газа у жителей села потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну услугу, которой не было раньше, по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200—1800 грн в год.

Представители предприятия отказывались подавать газ в населенный пункт до того, как каждый житель села подпишет этот договор.

То есть, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жителей села ставили в безвыходное положение.

В спецслужбе отмечают, что руководство «Харьковгаза» заявило гражданам, что их компания непричастна к поднятию цен на газ, а виновны в этом президент и руководство государства. Это спровоцировало многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытия дорог.

Теперь СБУ открыла производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти газоснабжение в село восстановили 17 октября. Акционерное общество «Харьковгаз» на 95,5% является частной компанией, которая самостоятельно формирует цены на свои услуги.