Bihus.Info: Сын помощника президента Шефира работает помощником нардепа и получил 600 тысяч зарплаты из бюджета

Сын первого помощника президента Сергея Шефира Никита работает помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя.

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.

За два года работы парламента Никита Шефир получил почти 600 тысяч гривен заработной платы.

«Часто суммы разные, но в основном это 24 тысячи гривен в месяц и периодические надбавки в несколько десятков тысяч гривен», — говорится в расследовании.

В комментарии журналистам Шефир-младший не объяснил, чем именно он занимается как помощник и отметил, что лучше рассказать о его деятельности может сам Кисель.

Отметим, что нардеп Юрий Кисель известен тем, что в июле 2020 года президент Владимир Зеленский продал его жене Валентине землю и дом в селе Иванковичи Киевской области за почти 13,5 млн грн. Хотя перед этим — в июне 2020 года — Зеленский рассказывал, что хочет продать дом и землю Сергею Шефиру.