Медведев написал колонку об Украине и украинских политиках, которых назвал «невежественными и слабыми людьми»

Заместитель главы СНБО России, бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев посвятил колонку Украины и украинской власти, заявив, что переговоры с ней «бессмысленны», а сами украинские политики «слабые, несамостоятельные и невежественные люди».
Колонка российского политика под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» опубликована 11 октября в издании «Коммерсантъ».
Медведев сравнил украинских руководителей, прежде всего первых лиц государства, с «людьми, не имеющими никакой устойчивой самоидентификации», и назвал их «несчастными людьми».
В частности Медведев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского — человека «с определенными этническими корнями, всю жизнь говорившего на русском и работавшего в России», а став президентом, «полностью изменил политическую и моральную ориентацию».
«Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли 5—7% активного населения)... Он должен бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами («нациками», как их принято там называть), мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов, — чтобы ему не сломали шею», — пишет Медведев.
По его мнению, именно поэтому и появляются «ублюдочные документы типа «закона» о коренных народах Украины» и организуются «дебильные «Крымские платформы», созданные для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами».
В то же время Медведев отметил, что украинские руководители нынешней генерации — «люди абсолютно несамостоятельные», поскольку, по его мнению, страна находится в зависимости от США и ЕС, которые осуществляют «денежные вливания в экономику», и под «прямым руководством украинских спецслужб (со стороны их американских патронов)».
Экс-президент РФ также заверил, что «СССР были нужны хорошие отношения со странами социалистического лагеря», а США от Украины нужно лишь «противостояние с Россией, тотальное сдерживание нашей страны и создание «Анти-России».
Также Медведев считает, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе «эфемерное», потому что «Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в частности потенциально военного) с нашей страной».
«Дураков бороться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — добавил он.
Кроме этого, Медведев заявил, что во главе Украины стоят «слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, невежественные и необязательные люди».
«Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Доморощенные талейраны. Нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», — заявил российский политик.
В связи с этим Медведев считает, что Россия пока не должна проводить переговоры с Украиной, а нужно «дождаться появления в Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал он.
- В июле президент России Владимир Путин написал статью, посвященную «историческому единству русских и украинцев». В ней он продолжает свои нарративы о «внешнем управлении Украины» и «гражданской войне на Донбассе».
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- В сентябре в Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины может не состояться, если украинская сторона планирует поднимать на переговорах вопрос о возвращении Крыма.
- В октябре в Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной будущей встречи президентов России и Украины продолжается, но сам порядок еще не сформирован. По данным СМИ, российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов как итоговый документ для возможной встречи.