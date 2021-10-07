Кремль заявил о разработке повестки дня встречи Зеленского и Путина. СМИ пишут о «12 требованиях» к Киеву

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной будущей встречи президентов России и Украины продолжается, но сам порядок еще не сформирован.
Об этом сообщает Интерфакс.
«Действительно, между Офисом президента Украины и Администрацией президента нашей страны — это [Дмитрий] Козак — осуществляются контакты с целью найти тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал сообщение издания «КоммерсантЪ» о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов как итоговый документ для возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По данным издания, Кремль считает, что на встрече можно было бы договориться о возобновлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.
Кроме того, Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о возобновлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года. «Крым в российских темах для разговора не упомянут, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе — лишь однажды», — пишет издание. По его информации, ответа от Киева Россия пока не получала.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать вопрос Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».
- На днях в Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины может не состояться, если украинская сторона планирует поднимать на переговорах вопрос возвращения Крыма.