Возле Укрэксимбанка журналисты устроили акцию с требованием уволить главу правления Мецгера

У здания Укрэксимбанка в Киеве собрались десятки работников СМИ и неравнодушные граждане. Они требуют отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности.

Об этом сообщает «Украинская правда» и «Радио Свобода».

Митингующие требуют отставки руководства банка и расследования противоправных действий, допущенных главой правления и охраной банка, которые изымали технику у журналистов «Схем».

Кроме того, к митингу присоединились журналисты, которые пришли на анонсированную пресс-конференцию главы банка Евгения Мецгера, однако за час до начала ее отменили.

Журналисты также отметили недопустимость уничтожения отснятого журналистами материала.

«Когда журналисты подошли к зданию, из окна банка на них упал вазон. Сбросил его кто-то или он выпал сам — неизвестно», — отметило издание «УП».